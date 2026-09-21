Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, anunció que este lunes se llevarán a cabo importantes labores de reparación y mantenimiento en la infraestructura de acueducto que abastece a diferentes sectores de la ciudad. Según la información oficial difundida, estas actividades podrían ocasionar interrupciones temporales en el suministro de agua potable en las zonas intervenidas, por lo cual la ciudadanía debe estar atenta a los horarios de suspensión y prepararse ante la eventual escasez mientras se ejecutan los trabajos.

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De acuerdo con la Gerencia de Acueducto de Emcali, se realizarán diversas maniobras orientadas a la reposición de válvulas y a la optimización de algunas de las redes de distribución, lo que implica la suspensión momentánea del servicio en los barrios afectados. La empresa destacó que estas acciones buscan garantizar una mejor prestación futura del servicio, pero reconoce que será necesario cortar el suministro en puntos específicos de la ciudad durante varias horas.

Entre los sectores que experimentarán la suspensión del agua, la entidad mencionó a los barrios Alameda (calle 9 # 23 C 26), Chapinero (calle 44 # 12 B 00), Nueva Floresta (calle 49 # 18 - 10), La Flora (avenida 4 N # 38 N 00), Tequendama (calle 5 A # 41 - 20), Alfonso López (calle 70 # 7 - 03), Comuneros (carrera 29 A # 54 A 02) y Acopi (carrera 39 con calle 14). Además, en el barrio Alfonso Barberena, el corte de agua se realizará desde la calle 33 C hasta la calle 33 E y entre la carrera 25 y la carrera 27, con el objetivo específico de optimizar la red de distribución en ese sector.

Emcali comunicó que estos cortes están programados para darse entre las 9:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, extendiendo la suspensión del servicio durante doce horas. Para mitigar el impacto en la comunidad, se pondrá a disposición de los residentes de la zona intervenida un carrotanque, es decir, un vehículo cisterna destinado al abastecimiento de agua mientras duren los trabajos. La medida busca reducir las molestias y garantizar que las necesidades básicas de los ciudadanos puedan ser atendidas mientras se restablece la normalidad en el suministro del líquido vital. La información del operativo, proporcionada por Emcali, fue citada y ampliada por la publicación de Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali afectados por el corte de agua este lunes?

Los barrios donde se suspenderá el servicio de agua según Emcali son Alameda, Chapinero, Nueva Floresta, La Flora, Tequendama, Alfonso López, Comuneros, Acopi y Alfonso Barberena. La interrupción abarcará puntos específicos dentro de cada uno, especialmente en las direcciones indicadas por la entidad.

¿Por qué se realizarán cortes de agua en Cali y qué medidas tomará Emcali?

De acuerdo con Emcali, los cortes de agua obedecen a labores de reparación y mantenimiento, específicamente reposición de válvulas y optimización de redes de acueducto. Como medida para mitigar el impacto, la empresa dispondrá de carrotanques para suministrar agua potable temporalmente en las zonas donde el servicio será interrumpido.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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