El Servicio Geológico Colombiano confirmó un nuevo movimiento telúrico que sobresaltó a los habitantes del occidente colombiano en la mañana de este sábado 19 de septiembre. El evento sísmico, registrado exactamente a las 8:44 a. m., tuvo como epicentro el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, con una magnitud de 4.6 y una profundidad superficial de 39 kilómetros, sacudiendo una región que aún intenta levantarse de la emergencia humanitaria vivida semanas atrás.

Sigue a PULZO en Discover

El temblor de esta mañana no es un hecho aislado, sino que forma parte directa de lo que los expertos denominan un enjambre sísmico. Este fenómeno geológico consiste en una secuencia de múltiples sismos de magnitudes similares o moderadas que ocurren en una misma área geográfica durante un período relativamente corto —que puede extenderse por semanas o meses—, sin que se distinga un sismo principal único, sino una constante y persistente liberación de energía acumulada en las fallas tectónicas locales.

Esta seguidilla de movimientos telúricos ocurre como secuela inevitable del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el cual tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, también en el Chocó. Aquel catastrófico evento dejó cicatrices profundas en el país, cobrando la vida de más de 130 personas, dejando cientos de heridos y provocando el colapso de decenas de estructuras en ciudades del occidente como Cali, Pereira, Manizales y Armenia, además de severos daños en vías e infraestructura crítica.

El sismo de este sábado se sintió con fuerza en diversas capitales y municipios intermedios, generando momentos de pánico y evacuaciones preventivas en ciudades como Cali, Pereira y Quibdó, donde los ciudadanos reportaron haber percibido la sacudida debido a la poca profundidad del evento. Aunque las autoridades locales y los comités de gestión del riesgo no han reportado víctimas fatales ni daños estructurales masivos por este sismo en específico, la zozobra se apodera nuevamente de las comunidades.

Lee También

La persistencia de este enjambre sísmico pone en evidencia la extrema vulnerabilidad geológica de la región y la urgencia de mantener activos los protocolos de emergencia. Mientras las réplicas continúan estremeciendo el suelo nacional, las poblaciones afectadas claman por respuestas estatales eficaces que mitiguen el impacto de una naturaleza que no da tregua.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.