Por: Noticiero 90 minutos

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Un movimiento sísmico de magnitud 4,4 se registró este viernes 18 de septiembre en el municipio de Istmina, ubicado en el departamento de Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Este evento ocurrió a la 1:41 de la tarde, hora local, alcanzando una profundidad de 46 kilómetros conforme al boletín actualizado divulgado por el SGC. El epicentro del sismo fue localizado en las coordenadas 4,43 grados de latitud y -76,72 grados de longitud, lo que permite definir el área precisa donde se originó el movimiento telúrico.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, los municipios más cercanos al epicentro son Sipí, también en Chocó, situado a 26 kilómetros de distancia; Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca, que se halla a 51 kilómetros; y El Dovio, igualmente en Valle del Cauca, a 55 kilómetros del punto central del evento sísmico. La información oficial destaca que, por el momento, no se han reportado personas heridas ni daños materiales atribuidos a este sismo. El llamado a la ciudadanía, como en eventos similares, es que quienes hayan percibido el temblor lo reporten a través de los canales establecidos por el SGC para robustecer el registro y monitoreo sísmico nacional.

Este suceso fue comunicado en redes sociales institucionales, reforzando el interés por recopilar testimonios de quienes sintieron el temblor y ofrecer información oportuna. Por ahora, las autoridades y organismos de gestión del riesgo se mantienen atentos a novedades que puedan surgir, mientras la noticia sigue en desarrollo y se esperan nuevos reportes o detalles sobre posibles réplicas o afectaciones en la región cercana al epicentro.

Finalmente, circunstancias como este movimiento sísmico ponen de relieve la importancia de la información proporcionada por el SGC al actualizar boletines y fomentar la participación ciudadana, lo que contribuye a comprender mejor la actividad sísmica en zonas como Chocó y sus alrededores.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 4,4 en Chocó según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro del temblor de magnitud 4,4 ocurrió en el municipio de Istmina, Chocó. Este punto específico fue ubicado en las coordenadas 4,43 grados de latitud y -76,72 grados de longitud, permitiendo determinar la localización precisa del origen del sismo.

¿Qué es la profundidad de un sismo y por qué es importante en los reportes del Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad de un sismo, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano, se refiere a la distancia vertical entre la superficie terrestre y el punto donde ocurre el rompimiento de rocas que produce el temblor. En este caso, el sismo tuvo una profundidad de 46 kilómetros, un dato vital porque afecta la percepción del movimiento en la superficie y la extensión de posibles daños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.