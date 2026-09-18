Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, sostuvo una conversación pública con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de una entrevista retransmitida por redes sociales. Durante este espacio, la mandataria compartió su perspectiva sobre la emergencia actual que afecta al departamento debido a los incendios forestales. Este problema, que ha puesto en alerta a la región, fue uno de los temas centrales de la reunión virtual.

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En el transcurso de la charla, Matiz reiteró su vínculo con el expresidente y su influencia política en la zona. “Presidente, tú sabes cómo te queremos en el Tolima, 100% uribista por siempre”, expresó la funcionaria. De acuerdo con la transmisión, la dirigente manifestó abiertamente el respaldo que tiene Uribe en Tolima, así como el arraigo que conserva en la ciudadanía del departamento.

La gobernadora se refirió de forma directa a las dificultades que atraviesa la región por causa de los incendios forestales, enfatizando que, a pesar de la complejidad de la situación, esto no frenará el desarrollo ni la tenacidad de los tolimenses. “Estamos atravesando por un momento difícil, por un momento duro, pero los incendios no van a hacer del Tolima una tierra atrasada. Los incendios van a hacer del Tolima una tierra más valiente y más firme que nunca”, remarcó Matiz. En esa línea, la gobernadora subrayó la actitud resiliente y el compromiso de sacar adelante el departamento, aun en escenarios adversos.

Matiz aprovechó la entrevista para agradecer a Uribe por “visibilizar esta tragedia”, haciendo alusión al papel que desempeñan los líderes nacionales al poner en la agenda del país la emergencia sufrida por el Tolima. “Mil gracias por visibilizar esta tragedia, presidente. Gracias. Usted sabe que aquí somos mano firme y corazón grande”, indicó la gobernadora, reiterando los valores que proclama su administración en estos momentos de crisis.

Durante el diálogo, Uribe también compartió reflexiones sobre el rol de la experiencia política. Manifestó la importancia de que quienes han transitado por cargos públicos puedan ser aliados de las nuevas generaciones, más que rivales. “Los cuchos no competimos con los jóvenes, les ayudamos”, apuntó. El expresidente puso como ejemplo la labor de los alcaldes de San Luis y Coello, ambos dirigentes jóvenes que, según sus palabras, han optado por asumir desafíos complejos resultado de la emergencia actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha impactado la emergencia por incendios forestales en el Tolima, según declaraciones de la gobernadora?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Magali Matiz, la emergencia generada por los incendios forestales representa un momento difícil para el Tolima, pero no es vista como un obstáculo definitivo. Matiz manifestó que la situación actual pone a prueba la fortaleza y determinación de los habitantes, reiterando que la región continuará su avance y que esta experiencia solo hará a Tolima “más valiente y más firme”.

¿Qué papel tienen los líderes con experiencia en la gestión de emergencias, según palabras de Álvaro Uribe?

Álvaro Uribe enfatizó en la entrevista que los dirigentes con mayor experiencia deben ser un apoyo para los jóvenes mandatarios en lugar de competir con ellos directamente. Afirmó que la función de los “cuchos” es colaborar y acompañar, resaltando la labor de alcaldes jóvenes en municipios como San Luis y Coello, quienes han asumido la responsabilidad de liderar en medio de la crisis provocada por los incendios forestales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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