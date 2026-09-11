Por: El Espectador

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La Corte Constitucional tiene hoy en sus manos una decisión crucial que podría definir el curso de uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en Colombia. Se trata del conflicto entre la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República por el expediente que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionado con hechos de violencia paramilitar en Antioquia durante los años 90. Estas investigaciones abarcan las masacres de El Aro y La Granja, la creación de un grupo de autodefensas en San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Según la información conocida, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ha sido designado para liderar el estudio de esta decisión, de acuerdo con el proceso de reparto que manejó la Corte.

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La investigación penal contra Uribe, dirigida durante años por la Fiscalía, se vio alterada el 26 de agosto, cuando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes pidió formalmente que el expediente le fuera remitido para que el Congreso siguiera con la pesquisa. La solicitud, emitida por el presidente de la Comisión, Carlos Alberto Cuenca Chaux, se fundamenta en la hipótesis de una supuesta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir, específicamente por hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, luego conocido como Bloque Metro. La argumentación señala que, dado que Uribe fue presidente entre 2002 y 2010 y parte de los hechos investigados llegaron hasta 2003, existiría fundamento para que el Congreso ejerza su competencia como “juez natural” frente a funcionarios aforados, categoría en la que se encuentra el exmandatario durante ese periodo.

Sin embargo, la Fiscalía rechazó entregar el expediente, alegando que los hechos investigados ocurrieron antes de la presidencia de Uribe, cuando ocupaba la Gobernación de Antioquia, por lo cual sostiene que tiene la competencia para continuar la investigación bajo las disposiciones de la Ley 600 de 2000. La entidad reiteró que, según directrices de la Corte Suprema de Justicia, la investigación sobre los presuntos vínculos de Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) debe permanecer en la órbita de la Fiscalía.

Este choque de competencias llega a la Corte Constitucional tan solo días después de la indagatoria realizada a Uribe, quien fue vinculado formalmente a las investigaciones por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, todas relacionadas con hechos ocurridos cuando era gobernador. La Corte deberá decidir quién tiene competencia para avanzar en este emblemático proceso que involucra episodios fundamentales de la historia del paramilitarismo en Antioquia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Constitucional debe decidir la competencia entre Fiscalía y Congreso en el caso de Álvaro Uribe?

La Corte Constitucional debe intervenir porque existe un conflicto de competencias entre la Fiscalía General y el Congreso, ya que ambos argumentan tener la autoridad para investigar los hechos. El Congreso sostiene que debe asumir el caso por el estatus de aforado de Uribe como expresidente, mientras que la Fiscalía considera que su competencia permanece vigente, pues los hechos sucedieron cuando Uribe era gobernador y antes de su mandato presidencial.

¿Qué significa el delito de concierto para delinquir agravado investigado en el caso de Álvaro Uribe?

El delito de concierto para delinquir agravado implica que varias personas se asocian para cometer delitos graves. En este caso, la Fiscalía investiga si Uribe habría facilitado la formación y operación de grupos armados ilegales, situación que de confirmarse agravaría la responsabilidad penal por tratarse de crímenes cometidos por organizaciones con capacidad para afectar la seguridad y los derechos humanos.

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