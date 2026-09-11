La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la dirección de David Santiago Tamayo, decidió cancelar el proceso de contratación por 46.037 millones de pesos destinado a la construcción y adecuación de la primera fase del estadio Marino Klinger, en Buenaventura.

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La información fue revelada por Caracol Radio, que tuvo acceso al documento mediante el cual se tomó la decisión. El proceso tiene además un componente político, pues la convocatoria que acaba de ser cancelada había sido estructurada y publicada durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con el reporte de la emisora, el proceso fue publicado el 28 de julio de 2026, pocos días antes del cambio de Gobierno, después de que una primera convocatoria fuera declarada desierta el 23 de julio.

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La decisión actual se produjo antes de que fueran abiertas y evaluadas las tres propuestas que habían sido presentadas para quedarse con el contrato.

¿Por qué cancelaron la convocatoria para el estadio Marino Klinger?

Según el documento oficial conocido por la emisora, la entidad encontró problemas que consideró estructurales en la manera como había sido diseñado el proceso de contratación.

Los cuestionamientos abarcan diferentes elementos de la convocatoria, entre ellos el objeto y alcance del contrato, el presupuesto, las cantidades de obra, la matriz de riesgos, los requisitos de experiencia y los criterios establecidos para evaluar las propuestas.

Uno de los principales reparos está relacionado con la elaboración del presupuesto. De acuerdo con el documento citado por la emisora, se habría establecido el valor de la obra sin que estuvieran completamente definidas las cantidades necesarias para su ejecución.

El problema adquiere una dimensión mayor al revisar los ítems incluidos en el presupuesto. De los 494 elementos contemplados, 283 aparecían con cantidad cero, lo que representa el 57,3 % del total.

Entre los componentes que no tenían cantidades asignadas estaban equipos, sistemas de iluminación, bombas, tanques, elementos sanitarios y otros elementos necesarios para que el escenario deportivo pudiera operar de manera autónoma.

La entidad consideró que continuar con el proceso bajo esas condiciones podía generar nuevos inconvenientes durante la ejecución del contrato.

Gobierno no abandona el proyecto del estadio Marino Klinger

La cancelación de la licitación no significa, según la UNGRD, que el proyecto del estadio Marino Klinger vaya a ser abandonado.

La entidad plantea que el proceso debe ser reformulado antes de avanzar nuevamente con la contratación, con el propósito de establecer bases técnicas, financieras y jurídicas más sólidas.

La preocupación principal, de acuerdo con el documento citado por Caracol Radio, es evitar que las deficiencias identificadas terminen provocando problemas durante la construcción.

Entre los riesgos mencionados están la aparición de cantidades de obra que no cuenten con financiación, reclamaciones por un eventual desequilibrio económico del contrato y hasta una posible terminación anticipada.

La entidad también advierte sobre el riesgo de que el proyecto termine nuevamente como una obra inconclusa.

Las tres propuestas que fueron presentadas el 21 de agosto no serán abiertas ni evaluadas. Según la información conocida por Caracol Radio, permanecerán bajo reserva dentro del expediente del proceso.

De esta manera, el proyecto deberá pasar nuevamente por una revisión antes de que se determine cómo continuará la contratación para la construcción y adecuación de la primera fase del estadio Marino Klinger, uno de los proyectos de infraestructura deportiva previstos para Buenaventura.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.