El presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de todas las mesas de negociación con grupos armados que fueron instaladas durante el Gobierno de Gustavo Petro, incluyendo los diálogos con estructuras como el Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y bandas criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó.

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Además de poner fin a estos procesos, el mandatario revocó las designaciones de los negociadores que representaban al Gobierno en las diferentes mesas de diálogo.

De la Espriella aseguró que durante el cuatrienio anterior se gastaron más de $ 7.000 millones del presupuesto público exclusivamente en honorarios para voceros, representantes y negociadores vinculados a los procesos de paz.

Según el presidente, esa cifra no incluye otros gastos asumidos por el Estado, como esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros recursos destinados al funcionamiento de las negociaciones.

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El mandatario sostuvo que su Gobierno no permitirá que los escenarios de diálogo sean utilizados para prolongar actividades delictivas, conseguir beneficios procesales o evadir la justicia.

De la Espriella señaló que quienes tengan una verdadera intención de abandonar las armas deberán someterse a la justicia.

En cambio, advirtió que los grupos que continúen ejerciendo violencia contra la población civil serán enfrentados mediante la capacidad de la Fuerza Pública y dentro del marco legal.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.