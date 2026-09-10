El caso de los pasaportes atraviesa una nueva etapa luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente la ejecución de dos convenios que hacen parte del modelo implementado durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Ante esta decisión, la Imprenta Nacional ordenó suspender temporalmente los despachos de libretas desde la Casa de la Moneda de Portugal, aunque todavía no existe claridad sobre si la medida judicial afecta el convenio internacional con ese país.

La Cancillería, entretanto, aseguró que adelanta trámites administrativos, presupuestales, contractuales, tecnológicos y logísticos para garantizar la continuidad del servicio. Según sus cálculos, este proceso podría tardar cerca de tres meses.

Como medida temporal, pidió autorización para utilizar y personalizar las libretas que ya están en inventario. El Gobierno asegura que dispone de unas 600.000 unidades, suficientes para aproximadamente cuatro meses.

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La situación también abre interrogantes sobre un eventual cambio de esquema de contratación.

Aunque no existen señales concretas de un regreso de Thomas Greg & Sons, la posibilidad comenzó a ser discutida. Además, las planchas de seguridad del antiguo pasaporte fueron destruidas en abril, por lo que una eventual vuelta de esa empresa requeriría nuevos procesos.

Portugal, por su parte, advirtió que suspender los envíos podría afectar la expedición de pasaportes a los ciudadanos.

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