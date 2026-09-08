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El pasaporte colombiano figura como el documento fundamental para quienes desean salir o ingresar al país, pues expedirlo es una condición que exige el Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo con información oficial de la entidad, este documento permite que los ciudadanos puedan identificarse en el exterior y es exigido obligatoriamente en los puestos de control migratorio al momento de viajar.

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Todos los ciudadanos, sin importar su edad, pueden solicitar el pasaporte siempre que cumplan con los requisitos determinados por la Cancillería. Además de ser el documento de identificación internacional, el pasaporte colombiano habilita a su titular para movilizarse hacia distintos destinos y, en algunos casos, acceder a beneficios como la exención de visas, dependiendo del país de destino. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, este proceso está regulado y supervisado por autoridades oficiales para garantizar su autenticidad y seguridad.

Existen varias modalidades de pasaporte según las necesidades del usuario. El pasaporte ordinario contiene 32 páginas, es de color azul y tiene una vigencia de 10 años. Por otro lado, el pasaporte ejecutivo, pensado para quienes viajan de forma frecuente, cuenta con 48 páginas y la misma duración. Adicionalmente, existen documentos diseñados para eventos particulares, como el pasaporte de emergencia, el fronterizo y el exento, todos con condiciones y periodos de vigencia diferenciados.

Estos documentos incorporan avanzadas medidas de seguridad, como tecnología biométrica y un chip electrónico, así como una página de datos en policarbonato que busca reducir los riesgos de falsificación. La Cancillería de Colombia enfatiza que estos estándares buscan proteger la identidad de los viajeros y facilitar su reconocimiento en el extranjero.

En cuanto a los precios, en Bogotá el pasaporte ordinario tiene un valor de $116.600, más un impuesto de timbre de $79.000, para un total de $195.600. El ejecutivo cuesta $335.400 y el de emergencia $201.000. En otras ciudades, debe sumarse el impuesto departamental. Los ciudadanos que presenten certificado electoral acceden a un descuento del 10%.

Para solicitar el pasaporte, los mayores de edad deben presentarse con la cédula original y asistir personalmente para la toma de fotografía, huellas y firma. En casos de renovación, se debe llevar el pasaporte anterior. Los menores de edad deben realizar el proceso electrónico y acudir acompañados de sus padres o representantes legales. El pago se puede hacer por PSE, Banco GNB Sudameris o con tarjetas Visa y Mastercard autorizadas. Se aclara que no se recibe dinero a través de Nequi, Daviplata ni tarjetas Codensa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para sacar el pasaporte colombiano en 2026?

Para 2026, los requisitos básicos para tramitar el pasaporte colombiano incluyen la presencia personal del solicitante con la cédula original (o tarjeta de identidad para menores), la toma de fotografía, huellas y firma en el sitio autorizado. En caso de renovación se debe entregar el pasaporte anterior. Si el titular es menor de edad, el trámite se hace electrónicamente y requiere la presencia de al menos uno de los padres o representante legal.

¿Qué diferencias existen entre el pasaporte ordinario y el ejecutivo en Colombia?

La principal diferencia entre el pasaporte ordinario y el ejecutivo radica en la cantidad de páginas (32 frente a 48 respectivamente), su coste y el perfil del usuario al que van dirigidos. Mientras el ordinario está dirigido al público general, el ejecutivo es recomendado para quienes viajan de manera frecuente y requieren mayor espacio para sellos o visados, manteniendo ambos una vigencia de 10 años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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