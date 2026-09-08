Por: Noticiero 90 minutos

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El corregimiento de La Florida, ubicado en Versalles, norte del Valle del Cauca, enfrenta una de las crisis más severas tras el reciente sismo, que dejó su infraestructura gravemente afectada. Según reportes oficiales sobre la emergencia, cerca del 90 % de las edificaciones de la zona rural padecieron algún tipo de daño. Esta alarmante cifra refleja la magnitud del impacto que el movimiento telúrico tuvo en la vida de sus habitantes y en el tejido urbano de este corregimiento.

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La mayoría de las viviendas colapsaron o recibieron daños severos, lo que implicó que varias familias perdieran tanto sus hogares como gran parte de su patrimonio. No solo las casas resultaron perjudicadas, sino también los negocios que sustentaban la economía local. Jorge Torres, uno de los damnificados, compartió que, ante la destrucción total de la panadería familiar, el sustento diario de la familia quedó comprometido. En sus palabras: “Toca volver a levantar siquiera este pedacito acá donde era el negocio para subsistir. Nosotros vivíamos de esto, de la panadería. Hay que armar siquiera esto, hay que habilitar el negocio para tener el sustento de cada día”.

La emergencia también agudizó otros problemas, como el difícil acceso a la zona debido al estado de las vías rurales, lo que complicó la atención y el ingreso de ayuda. Además, el sismo provocó la interrupción temporal de varios servicios básicos, lo que incrementó la vulnerabilidad de los habitantes de La Florida, quienes quedaron a la espera de asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades inmediatas, según se reportó en la información recopilada sobre la crisis.

Un caso representativo es el de María Torres, quien expresó la tristeza de ver su hogar demolido. Relató: “Fue un momento fuerte para todos porque estamos acostumbrados a estar todos juntos. De un momento a otro, ver demoler las propiedades, ver confusión de la gente y ver personas que se tenían que ir porque no tienen dónde vivir. Es bastante complicado”. Este testimonio evidencia el golpe emocional y social causado por la pérdida de viviendas y espacios compartidos, fundamentales para la identidad y los recuerdos colectivos de la comunidad.

En medio de la adversidad, los habitantes de La Florida han iniciado con sus propios medios la reconstrucción de viviendas y negocios, buscando recuperar sus espacios y actividades usuales. No se lamentan víctimas fatales, pero sí la profunda ausencia que dejaron las casas, al perderse también una parte esencial de la historia e identidad de este corregimiento.

¿Cuáles fueron los principales daños que dejó el sismo en el corregimiento de La Florida?

El sismo en el corregimiento de La Florida, en Versalles, causó daños en cerca del 90 % de la infraestructura de la zona, incluyendo el colapso total o parcial de viviendas y afectaciones severas en locales comerciales. Además, se presentaron interrupciones en servicios y dificultades de acceso, lo que complicó la atención inmediata a las familias damnificadas.

¿Cómo están enfrentando los habitantes de La Florida el proceso de reconstrucción después del terremoto?

De acuerdo con testimonios de los habitantes, como los de Jorge y María Torres, la comunidad inició la reconstrucción de viviendas y negocios con sus propios recursos. La población enfrenta el reto de recuperar su patrimonio y rutinas a pesar de la destrucción, la falta de servicios y las condiciones difíciles de acceso por las vías rurales afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.