Por: Noticiero 90 minutos

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Este miércoles 9 de septiembre, las autoridades de Cali mantienen vigente la medida de pico y placa para vehículos particulares con el objetivo de organizar el flujo vehicular y disminuir la congestión en los principales corredores de la ciudad. Según lo indicó la Secretaría de Movilidad de Cali, el turno de restricción corresponde hoy a los automotores cuyas placas finalizan con los dígitos 3 y 4. Esta medida se enmarca en una estrategia que también busca incentivar medios alternativos de transporte en la ciudad, especialmente después de los desafíos ocasionados por el reciente terremoto que afectó a la capital vallecaucana.

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De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Movilidad, la actual rotación del pico y placa empezó a regir el 1 de julio. El horario de restricción para este semestre es de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de manera continua. La rotación establecida dicta que los lunes corresponde a los vehículos con placas terminadas en 9 y 0; los martes a las terminadas en 1 y 2; los miércoles, 3 y 4; los jueves, 5 y 6; y los viernes, 7 y 8. Es importante destacar que, entre el 1 y el 3 de julio, la Secretaría implementó una etapa pedagógica antes de iniciar la imposición de comparendos desde el 6 de julio, conforme lo anunció la entidad en sus canales oficiales.

Un punto relevante para los conductores es que el denominado “pico y placa solidario”, modalidad que permitía excepciones mediante contribuciones económicas durante la emergencia provocada por el sismo, dejó de estar vigente. Así lo explicó Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital, argumentando que, tras avances en la reconstrucción y mejoramiento de la ciudad, las restricciones se normalizaron y hoy operan con el esquema clásico de dos dígitos por día.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad confirmó que la ciudad ha reducido sustancialmente el número de cierres viales implementados tras el terremoto. Inicialmente se establecieron 52 puntos bloqueados, pero en la actualidad solo se mantienen 12, concentrados principalmente en sectores como las inmediaciones de la Plaza de Toros, la intersección de la carrera 44 con la calle Novena y algunos puntos neurálgicos del centro. Entre las novedades figura la reapertura de la calle Quinta, uno de los corredores más emblemáticos y utilizados de Cali, cuya habilitación fue aprobada por la Secretaría de Riesgos tras evaluaciones técnicas para garantizar la seguridad vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario actual del pico y placa en Cali para septiembre de 2026?

El horario del pico y placa para Cali, según la Secretaría de Movilidad, es de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. de manera continua. Esta disposición rige para los vehículos particulares y se mantiene activa de lunes a viernes, según la rotación semanal que indica los dos últimos dígitos de la placa restringidos cada día.

¿En qué consiste el pico y placa solidario y por qué ya no se aplica en Cali?

El 'pico y placa solidario' era una medida especial que permitía a los conductores eximirse de la restricción a cambio de una contribución económica, adoptada inicialmente tras el terremoto. Según el secretario de Movilidad, Sergio Javier Moncayo, esta excepción ya no aplica porque la ciudad ha avanzado en la reconstrucción y la movilidad volvió al esquema tradicional de dos dígitos por día.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.