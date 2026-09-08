Barranquilla se convirtió este martes 8 de septiembre en el escenario de un encuentro que puede marcar el rumbo de la relación entre Colombia y Estados Unidos durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó a la ciudad para reunirse con el mandatario colombiano y abordar varios asuntos que son prioritarios para ambos países.

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Rubio aterrizó cerca de la 1:00 p. m. en la zona de vuelos privados del aeropuerto Ernesto Cortissoz, cuya operación fue suspendida temporalmente como parte del protocolo de seguridad dispuesto para la llegada de la delegación estadounidense. Posteriormente, el funcionario se trasladó en helicóptero hasta el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia en Barranquilla.

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Allí fue recibido por De la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, en una ceremonia que incluyó honores militares. El encuentro comenzó en horas de la tarde y reunió a las delegaciones de Colombia y Estados Unidos alrededor de una agenda con varios asuntos sensibles para la relación bilateral.

Entre los temas previstos estuvieron la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y la delincuencia transnacional. También estuvieron sobre la mesa la innovación, el intercambio comercial y las posibilidades de ampliar los vínculos económicos entre ambos países.

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La visita tuvo además un componente político especial. Se trata del primer viaje de un funcionario de alto rango de la Administración de Donald Trump a Colombia desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia, hace un mes. Antes del encuentro, Rubio calificó al mandatario colombiano como un aliado de Estados Unidos.

El canciller Omar Bula aseguró que la reunión abre una nueva etapa en el vínculo con Washington y señaló que Colombia buscará defender sus intereses bajo principios de “respeto mutuo, la soberanía y la defensa”. Según el ministro, el Gobierno llevará tres prioridades: cooperación en seguridad contra el narcotráfico, fortalecimiento del intercambio comercial y defensa de los “valores compartidos”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.