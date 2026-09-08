Además del abrazo efusivo entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio en su encuentro en Barranquilla, hubo detalles sobre el plan para este encuentro que salieron a flote gracias a un documento.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un comunicado en el que especificó la motivación de la visita del funcionario del Gobierno Trump a territorio colombiano.

“Las administraciones de Trump y De la Espriella están revitalizando la amistad bicentenaria entre Estados Unidos y Colombia para devolverla al lugar que le corresponde: el eje central de la seguridad y la cooperación económica en nuestra región”, indicó en primera instancia.

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Lo cierto es que el encuentro no pretende simplemente un saludo diplomático, sino que quedó sobre la mesa cuáles son las intenciones de ambas partes para fortalecerse.

“Más allá de ofrecer promesas vagas, nuestro compromiso económico se centra en inversiones directas que mejoran la vida cotidiana y generan empleo formal para el pueblo colombiano. A través del próximo Diálogo Bilateral de Prosperidad, estamos canalizando inversión del sector privado estadounidense hacia la infraestructura energética, logística y de transporte de Colombia”, indicó.

En esa misma línea, se planteó la manera en la que los estadounidenses darán un respaldo frente a uno de los retos naturales que tiene el Gobierno de De la Espriella en los próximos meses.

“Las empresas estadounidenses que operan en el país están ampliando activamente la oferta de empleos bien remunerados, lo que brinda una alternativa económica clara frente a las economías informales e ilícitas explotadas por redes criminales, al tiempo que ayudan a Colombia a afrontar los desafíos derivados del fenómeno de El Niño“, señaló.

Uno de los aspectos determinantes en el que ambos países coinciden también queda sobre la mesa para la reunión entre Rubio y el presidente colombiano en Barranquilla.

“Complementamos estas herramientas económicas con apoyo directo en materia de seguridad. La asistencia de Estados Unidos —que incluye capacitación, equipamiento y apoyo operativo— ayuda a las autoridades colombianas a consolidar el control territorial en zonas históricamente dominadas por grupos narcoterroristas que siembran el terror en comunidades de Colombia, Estados Unidos y toda la región”, advirtió.

De igual manera, luego de la tragedia por el sismo de 7.4 en el territorio colombiano, se recordó el respaldo previsto para destacar la colaboración entre ambas partes.

“Estados Unidos responde presente porque eso es lo que hacen los verdaderos aliados. Tras el devastador terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, la administración Trump proporcionó de inmediato más de 27 millones de dólares en ayuda de emergencia”, remarcó el Departamento de Estado.

El remate del comunicado dejó en evidencia que el Gobierno Trump va en la misma línea que De la Espriella frente a la situación migratoria, aspecto en el que el mandatario profundizó en las últimas semanas.

“Asimismo, la nueva postura de Colombia respecto a la seguridad fronteriza y el freno a la inmigración ilegal sirve de modelo para la cooperación regional. Las alianzas que ahora se gestan en Ecuador y Perú se basan en un modelo cuya eficacia Colombia ha contribuido a demostrar a lo largo de dos décadas”, sentenció.

Cabe recordar que la llegada de Marco Rubio a Colombia es parte de una gira regional desde el 8 hasta el 10 de septiembre, en la que se da un paso determinante de cara a la política de Estados Unidos con esta zona del continente americano.

Este es un cambio significativo luego de las diferencias marcadas que hubo entre Trump y Gustavo Petro, lo que llevó a momentos de tensión entre ambos líderes y que obligó a un intenso trabajo diplomático para recuperar los diálogos entre los gobiernos de ambos países.

Esta es la publicación en la que se divulgó en comunicado del Departamento de Estado:

This week, @SecRubio will travel to Barranquilla, Quito, and Lima to highlight a clear, actionable commitment on behalf of President Donald Trump and the American people: the United States delivers. pic.twitter.com/x6QRVtkpPb — Department of State (@StateDept) September 8, 2026

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