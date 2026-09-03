Por: VALORA ANALITIK

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El fenómeno de El Niño en Colombia generará fuertes impactos en precios clave de la economía nacional; sin embargo, la principal preocupación radica en que sus efectos serán más prolongados de lo anticipado.

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Nuevas proyecciones indican que su intensidad será mucho mayor, lo que ya ha generado alertas sobre los niveles de los embalses y la prestación del servicio de energía eléctrica, entre otros aspectos.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, indicó que el fenómeno alcanzará una magnitud calificable como “muy fuerte”. Asimismo, la actualización de dicha proyección señala que el evento mantendrá una alta probabilidad (cercana al 100 %) de persistir durante los próximos meses.

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Efectos más intensos del fenómeno de El Niño en Colombia

El aspecto central radica en que el evento continuará cobrando fuerza hacia el cierre del año y extenderá las altas temperaturas, al menos, hasta febrero.

La OMM estima que esta fase de mayor intensidad se debe a las temperaturas submarinas excepcionalmente cálidas detectadas en el océano Pacífico, las cuales impulsan la aceleración del fenómeno.

Debido a estas condiciones, la situación abarcará un incremento sostenido en el riesgo de sequías, olas de calor extremo e inundaciones en distintas regiones del país.

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Los principales pronósticos de inflación, incluidos los del Banco de la República, coinciden en que el país registrará incrementos en los precios de los alimentos y de los servicios públicos esenciales, tales como gas, acueducto y energía.

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