El meteorólogo Max Henríquez volvió a llamar la atención sobre el panorama climático que enfrenta Colombia y lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir durante septiembre, mes que, según explicó, marcaría una intensificación de los efectos del fenómeno de El Niño.

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(Vea también: Max Henríquez lanzó aviso por fenómeno que se acerca a Colombia: “Viene avanzando”)

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el experto pidió a los ciudadanos prepararse para un escenario de mayor presión sobre los recursos hídricos y energéticos.

Las declaraciones del meteorólogo llegan en momentos en que varias regiones del país enfrentan disminución de lluvias, incendios forestales y medidas para reducir el consumo de agua debido al descenso en los niveles de algunos embalses.

Este es su trino:

A partir de sept se acentúa el efecto del Niño. Hay que ahorrar y, si es necesario, racionar agua y energía. Lo que se viene es muy grave https://t.co/SwAPIgmdxA — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 2, 2026

Qué dijo Max Henríquez sobre septiembre en Colombia

Henríquez aseguró que septiembre representa un punto importante dentro del comportamiento del fenómeno de El Niño y consideró necesario que la población adopte medidas preventivas.

El meteorólogo insistió en que el ahorro de agua y energía debe convertirse en una prioridad y señaló que, si las condiciones continúan deteriorándose, podrían requerirse medidas más estrictas para proteger los recursos disponibles.

Por qué preocupa la advertencia de Max Henríquez

El pronunciamiento de Henríquez coincide con un momento complejo para varias regiones de Colombia.

En los últimos días, diferentes autoridades han advertido sobre la reducción de caudales, el descenso de los niveles de algunos embalses y el aumento del riesgo de incendios forestales como consecuencia de las altas temperaturas y la escasez de lluvias.

Incluso algunas ciudades, como Medellín, ya comenzaron a implementar medidas de ahorro de agua y anunciaron que evaluarán nuevas decisiones dependiendo del comportamiento del consumo y de las condiciones climáticas durante septiembre.

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