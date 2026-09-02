Ilva Myriam Hoyos Castañeda será la nueva cara del Ministerio de Educación Nacional. El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles su nombramiento y destacó la trayectoria y el carácter de la abogada, quien asumirá una de las carteras más sensibles del Gobierno.

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Hoyos cuenta con una trayectoria en el derecho de familia, la academia y el litigio ante altas cortes. Su perfil también se ha destacado por su participación en debates públicos relacionados con infancia, familia y bioética, así como por su cercanía con posiciones conservadoras y católicas.

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La nueva ministra es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, en España. En la Universidad de La Sabana ocupó cargos como decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades, además de ejercer como profesora e investigadora.

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Uno de los episodios que le dio mayor visibilidad ocurrió durante su paso por el Ministerio Público. Como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, tuvo enfrentamientos públicos con el entonces Ministerio de Educación, entre ellos un fuerte cruce con la exministra Gina Parody por la situación del Programa de Alimentación Escolar.

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La relación de Hoyos con la Iglesia católica también forma parte de su trayectoria. Fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia, del Celam y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Además, participó como experta laica en la Conferencia de Aparecida y como auditora en el Sínodo de la Familia en el Vaticano.

Ahora, Hoyos llega al cargo después de la salida de Viviane Morales, quien había integrado el gabinete original de De la Espriella. La exfiscal general, exsenadora y exembajadora en Francia dejó el Ministerio de Educación por una situación personal, según explicó el presidente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.