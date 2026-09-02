Por: El Espectador

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El panorama del Ministerio de Educación en Colombia da un nuevo giro tras el anuncio de renuncia de Viviane Morales, quien dejará el cargo por motivos personales. Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella a través de un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter). Allí mismo, De la Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra, destacando sus cualidades y trayectoria profesional. Este cambio ocurre en un momento clave, justo cuando Morales ya había conformado gran parte de su equipo y venía adelantando la consolidación de los dos viceministerios con Camilo Noguera Pardo en Educación Superior y Gledy María Foliaco Rebolledo en Preescolar, Básica y Media, según El Espectador.

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En su comunicado, De la Espriella señaló que Ilva Myriam Hoyos es reconocida por “su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores”, expresando su confianza en la capacidad de la nueva ministra para “servir a Colombia con entrega, carácter y convicción”. Simultáneamente, el presidente despidió con afecto a Morales, resaltando la dificultad de su salida y recordando que responde a una situación personal que calificó de “temprana”. De acuerdo con la carta publicada por el propio mandatario, Morales presentó su renuncia irrevocable a partir del 7 de septiembre, explicando que una situación familiar imprevista obliga a que dirija toda su atención a ese ámbito y que esto le impide dedicar al Ministerio la entrega que requiere el cargo.

Morales citó un proverbio bíblico sobre los designios de Dios en la misiva dirigida a De la Espriella, dejando claro que no fue una decisión sencilla y enfatizando que sus prioridades familiares son ahora ineludibles. El presidente aceptó su renuncia “con pesar” y elogió la integridad demostrada por la saliente ministra durante su gestión. Además, De la Espriella reiteró el respaldo al equipo conformado por Morales, asegurando que la continuidad de las tareas en desarrollo queda garantizada.

Sobre el perfil de Ilva Myriam Hoyos, El Espectador resalta que se trata de una abogada formada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con doctorados en Jurisprudencia (de ese mismo claustro) y en Derecho por la Universidad de Navarra, en España. Hoyos cuenta con amplia experiencia docente en varias universidades destacadas de Colombia y tuvo un papel relevante como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia, cargo que desempeñó cuando Alejandro Ordóñez dirigía la Procuraduría. Su paso por esta institución estuvo marcado por algunos desacuerdos con organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Viviane Morales al Ministerio de Educación?

Viviane Morales presentó su renuncia como ministra de Educación argumentando razones personales de carácter familiar. Según la carta publicada por el presidente Abelardo de la Espriella, Morales informó que debe asumir una situación familiar inesperada, lo cual le impide dedicar al Ministerio la atención y compromiso necesarios. De esta forma, decidió presentar una renuncia irrevocable a partir del 7 de septiembre.

¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación de Colombia?

Ilva Myriam Hoyos es abogada graduada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con doctorado en Jurisprudencia en la misma universidad y doctorado en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Ha sido docente en varias instituciones de educación superior y se desempeñó como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia durante el mandato de Alejandro Ordóñez como procurador general, según reseña El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.