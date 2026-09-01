Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera preventiva una licitación pública por más de $79.000 millones, la cual tenía el objetivo de ampliar, reforzar y modernizar las instalaciones del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, ubicado en Líbano, norte del Tolima. Este hospital se destaca no solo por su importancia en el sector salud de la región, sino también porque lleva el nombre del padre de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ejerció el cargo de ministro de Salud en el pasado. La licitación había sido respaldada por el Ministerio de Salud durante la administración de Jaramillo, y se había calificado como un proyecto de "impacto nacional" el primero de julio, debido a su relevancia para el sistema hospitalario local y regional.

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Sin embargo, el proceso de selección fue interrumpido tras varios cuestionamientos y advertencias formuladas por la Procuraduría. Según el organismo de control, existían posibles deficiencias en la planeación y en la documentación técnica que fundamentaba la contratación, lo cual encendió las alertas sobre la transparencia y legalidad del proceso. Entre los principales reparos se encontraba la falta de publicación en SECOP II (la Plataforma Electrónica para la Contratación Pública de Colombia) de documentos clave como los planos arquitectónicos, memorias de cálculo y estudios técnicos relacionados con las obras a realizar. Para la Procuraduría, estas omisiones podían vulnerar principios fundamentales como la igualdad, la transparencia, la selección objetiva, la adecuada planeación y la publicidad en los procesos de contratación pública.

El cinco de agosto, el procurador primero delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, solicitó formalmente la suspensión del proceso de selección hasta que se subsanaran las irregularidades señaladas. La petición fue reiterada el 26 de agosto y finalmente, dos días más tarde, la agente especial interventora del hospital, Nelly Belén Arsuza Mendoza, decidió dar por terminado el proceso de selección LP-003-2026, acogiéndose a las observaciones realizadas por la entidad de control. Este hecho ha generado atención mediática, principalmente por los vínculos familiares y políticos que rodean al hospital, así como por la magnitud de los recursos involucrados. No obstante, es importante señalar que, hasta el momento, la Procuraduría no ha señalado a Guillermo Alfonso Jaramillo como responsable de las presuntas deficiencias detectadas en la licitación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría suspendió la licitación del hospital Alfonso Jaramillo Salazar?

La Procuraduría suspendió la licitación por detectar deficiencias en la planeación y en la documentación técnica, particularmente la falta de documentos importantes como planos y memorias de cálculo en la plataforma SECOP II. Según el organismo, estas omisiones podían afectar principios de transparencia y legalidad en la contratación pública.

¿Guillermo Alfonso Jaramillo tiene responsabilidad en la suspensión de la licitación?

Hasta ahora, la información proporcionada indica que la Procuraduría no ha señalado a Guillermo Alfonso Jaramillo como responsable de las presuntas deficiencias en la licitación. La decisión de frenar el proceso se basa en criterios técnicos y administrativos relacionados con la documentación e información faltante dentro del procedimiento.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La tragedia de Kevin Acosta reabre el debate sobre el suministro de medicamentos en Colombia. El niño de 7 años murió esperando su tratamiento y las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, causaron repudio.