La oficina de la Procuraduría General de la Nación en la que fue encontrada una bala pertenece a Pedro Luis Bonilla Bolaños, uno de los procuradores delegados para la intervención ante la Corte Suprema de Justicia. El proyectil fue hallado dentro de su despacho, ubicado en el piso 26 del edificio principal de la entidad, en el centro de Bogotá.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el hecho fue descubierto el lunes, cuando funcionarios llegaron a trabajar y encontraron el proyectil en la oficina de Bonilla. La bala habría impactado directamente en el escritorio del funcionario, mientras que las autoridades adelantan las respectivas verificaciones para establecer cómo llegó hasta ese lugar.

(Vea también: Detalles de la bala encontrada en piso de la Procuraduría: fue arriba de la oficina de Gregorio Eljach)

La situación generó preocupación dentro de la Procuraduría, especialmente porque se trata de un despacho ocupado por un funcionario que cumple funciones de alta sensibilidad dentro del Ministerio Público. Bonilla es uno de los cinco procuradores delegados para intervenir ante la Corte Suprema de Justicia y tiene entre sus responsabilidades el trabajo relacionado con los procesos de casación que se tramitan en la Sala Penal.

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Pese a la gravedad del hallazgo, ninguna persona resultó herida. Según las fuentes consultadas por el medio, Bonilla y los integrantes de su equipo no se encontraban en la oficina cuando ocurrió el hecho. Una de las versiones conocidas hasta ahora apunta a que el impacto se habría producido durante el fin de semana, antes de que los funcionarios regresaran a sus puestos de trabajo.

La Sijín de la Policía Nacional y agentes de la Fiscalía General de la Nación acudieron al lugar para recoger el proyectil y examinar las condiciones de la oficina. Una fuente citada por el medio mencionado señaló que, de manera preliminar, la bala podría corresponder a un calibre 7,65, aunque las autoridades deberán realizar los análisis técnicos para determinar con precisión sus características y establecer su procedencia.

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