La muerte de una mujer tres días después de someterse a una bichectomía en un establecimiento de Bogotá puso bajo la lupa al centro de estética donde se llevó a cabo el procedimiento. En medio de las investigaciones, se conoció la identidad de la propietaria del lugar y el historial que rodea al establecimiento.

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(Ver también: ¿Qué es una bichectomía? El procedimiento estético al que se sometió mujer que murió en Bogotá)

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la dueña de Mónica Cruz Estética y Bienestar S.A.S. es Mónica María Burbano Cruz. El establecimiento está ubicado en Bogotá y Cartagena y aparece registrado desde enero de 2024 para la prestación de servicios relacionados con la estética y áreas como dermatología.

Sin embargo, uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que el establecimiento no contaba con autorización para realizar procedimientos quirúrgicos como una bichectomía.

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La Secretaría Distrital de Salud confirmó que el lugar no tenía habilitación para prestar servicios quirúrgicos, pese a que allí se habría llevado a cabo el procedimiento al que se sometió la mujer que posteriormente falleció.

La bichectomía consiste en la extracción de las bolsas de Bichat, depósitos de grasa ubicados en las mejillas, con el objetivo de modificar el contorno del rostro. Aunque se trata de un procedimiento quirúrgico, debe efectuarse bajo condiciones sanitarias y profesionales autorizadas.

¿Quién es la dueña del establecimiento?

Según la información publicada por El Tiempo, Burbano Cruz figura como propietaria de Mónica Cruz Estética y Bienestar S.A.S., empresa constituida en 2024.

El medio también reveló antecedentes legales relacionados con la propietaria y el establecimiento. Entre ellos aparece una demanda por lesiones personales presentada en 2020, además de una sanción económica de varios millones de pesos que habría sido pagada por el establecimiento.

Estos antecedentes hacen parte del contexto que ahora rodea al centro de estética, mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que se efectuó el procedimiento y las causas de la muerte de la paciente.

La mujer falleció tres días después de la intervención, un hecho que motivó la intervención de las autoridades sanitarias y la revisión de las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.

Hasta el momento, la investigación deberá establecer qué ocurrió después de la bichectomía, cuál fue la atención recibida por la paciente y si existe una relación entre el procedimiento y su posterior fallecimiento.

(Ver también: Irregularidades del establecimiento en Bogotá donde mujer se hizo una bichectomía y luego murió)

El caso también vuelve a poner la atención sobre la importancia de verificar que los establecimientos donde se ofrecen procedimientos estéticos cuenten con la habilitación correspondiente y que las intervenciones quirúrgicas sean efectuadas por personal autorizado y en instalaciones que cumplan las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias.

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