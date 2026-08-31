El fallecimiento de una mujer en Bogotá, ocurrido tres días después de haberse sometido a una bichectomía, puso nuevamente la atención sobre los procedimientos estéticos y la importancia de verificar las condiciones de los establecimientos donde son realizados.

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La Secretaría Distrital de Salud informó este domingo 30 de agosto que la paciente murió en su vivienda, ubicada en la localidad de Antonio Nariño. De acuerdo con la entidad, la mujer había acudido días antes a un establecimiento estético del sector para realizarse una bichectomía.

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La emergencia fue reportada al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) a las 5:21 de la mañana. Mientras se desplazaba el personal asistencial hasta el domicilio, se iniciaron maniobras de reanimación básica mediante videollamada.

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A las 5:48 a. m., la tripulación médica llegó a la vivienda y confirmó el fallecimiento de la paciente. Posteriormente, se activó una unidad de apoyo psicológico para acompañar a sus familiares.

Aunque las autoridades investigan las circunstancias del caso, hasta el momento no se ha establecido públicamente que la bichectomía haya sido la causa directa de la muerte. Los procedimientos correspondientes deberán determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas del fallecimiento.

¿Qué es una bichectomía?

La bichectomía es una cirugía estética que consiste en retirar parte de las bolsas de Bichat, depósitos de tejido graso que se encuentran en una zona profunda de las mejillas.

El objetivo del procedimiento es reducir el volumen de esta zona del rostro y conseguir una apariencia más definida o estilizada. A diferencia de algunos tratamientos estéticos que no requieren cirugía, la bichectomía implica realizar una incisión en el interior de la boca para acceder al tejido graso y extraer una cantidad determinada.

Precisamente por tratarse de una intervención quirúrgica, requiere condiciones adecuadas para su realización, valoración previa del paciente y personal con la formación y las credenciales correspondientes.

¿Por qué se realiza?

La principal razón para realizarse una bichectomía es estética. Algunas personas buscan conseguir una apariencia facial más delgada o resaltar determinadas estructuras del rostro.

Sin embargo, no todas las personas son necesariamente candidatas para este procedimiento. La anatomía facial, la cantidad de tejido graso y las características particulares de cada paciente deben ser evaluadas antes de tomar una decisión.

Además, una extracción excesiva del tejido puede modificar considerablemente el aspecto del rostro y sus resultados son permanentes, por lo que la valoración previa resulta fundamental.

Aunque suele ser presentada como un procedimiento relativamente sencillo, la bichectomía continúa siendo una intervención quirúrgica y, como tal, puede presentar complicaciones.

Entre los riesgos que pueden existir están sangrado, infección, inflamación, lesiones de estructuras anatómicas cercanas y alteraciones en la simetría del rostro. También pueden presentarse complicaciones relacionadas con la anestesia o con las condiciones particulares del paciente.

Por eso, antes de someterse a una intervención de este tipo, es importante contar con una valoración médica y conocer tanto los posibles riesgos como las condiciones en las que será realizado el procedimiento.

En el caso de la mujer fallecida en Bogotá, uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades tiene que ver con la habilitación del establecimiento donde se habría realizado la intervención.

Según las indagaciones preliminares de la Secretaría Distrital de Salud, el lugar no contaría con autorización para realizar cirugías plásticas.

La entidad indicó que el establecimiento figura en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) desde el 22 de marzo de 2024 bajo la modalidad de “Objeto social diferente a la prestación de servicios de salud”.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría, el establecimiento estaba habilitado para prestar servicios de consulta externa de medicina general, dermatología y psicología, pero no para realizar cirugías plásticas.

El lugar había recibido un concepto favorable después de una visita de inspección y vigilancia realizada el 9 de junio de 2026. Además, había sido objeto de un operativo de la Alcaldía Local el pasado 22 de mayo.

Tras conocerse el fallecimiento, funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud realizaron visitas a tres sedes relacionadas con el centro estético, pero las encontraron cerradas.

Ahora las autoridades avanzan en la verificación de las credenciales del personal médico que estaría relacionado con el establecimiento y en la recopilación de información para determinar las circunstancias en las que se realizó la intervención.

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La investigación deberá establecer quién realizó la bichectomía, qué tipo de procedimiento se practicó, cuáles fueron las condiciones médicas, qué medicamentos o anestésicos pudieron utilizarse y si el establecimiento tenía las autorizaciones necesarias.

¿Qué revisar antes de hacerse una bichectomía?

El caso también generó un llamado de las autoridades a las personas que estén considerando realizarse procedimientos estéticos.

Antes de someterse a una cirugía, es importante verificar que el establecimiento esté habilitado para realizar específicamente ese tipo de procedimiento y comprobar las credenciales del profesional encargado.

La Secretaría Distrital de Salud recomendó a los ciudadanos consultar sus canales oficiales antes de tomar una decisión y verificar que tanto la institución como el personal cuenten con las habilitaciones exigidas por la ley.

En el caso de la mujer fallecida, mientras avanza la investigación, las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante y después de la bichectomía y determinar si existió alguna irregularidad relacionada con el procedimiento o con las condiciones en las que fue realizado.

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