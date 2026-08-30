Una mujer murió este domingo, 30 de agosto, en Bogotá, tres días después de someterse a una bichectomía en un establecimiento de la localidad de Antonio Nariño que no estaba autorizado para realizar cirugías plásticas.

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La emergencia fue reportada hacia las 5:21 de la mañana al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que brindó asistencia remota mientras una ambulancia se desplazaba hasta la vivienda. A las 5:48 a. m., el equipo médico llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de la paciente.

La Secretaría Distrital de Salud inició las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del caso. Por ahora, la entidad no ha determinado que la bichectomía haya sido la causa de la muerte; lo confirmado es que el procedimiento ocurrió tres días antes y que el establecimiento no tenía autorización para realizar este tipo de intervenciones.

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¿Qué permisos tenía el sitio?

Uno de los puntos que prende alerta es que el lugar sí figuraba en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) desde marzo de 2024. Sin embargo, su habilitación correspondía a servicios de consulta externa en medicina general, dermatología y psicología.

Es decir, contar con un registro sanitario no significaba que el establecimiento estuviera habilitado para realizar procedimientos quirúrgicos. La Secretaría de Salud precisó que la autorización existente no contemplaba cirugías plásticas.

El establecimiento había recibido una visita de inspección y vigilancia el 9 de junio de 2026, con concepto favorable para los servicios que tenía habilitados. Además, la Alcaldía local había adelantado un operativo en el sitio el pasado 22 de mayo.

Ahora, las autoridades verifican las credenciales del personal médico involucrado y recopilan información sobre el funcionamiento del lugar. También fueron visitadas tres sedes asociadas al establecimiento, aunque estaban cerradas durante las diligencias.

¿Qué riesgos existen al acudir a sitios no autorizados?

El caso vuelve a poner la lupa sobre los procedimientos estéticos hechos por fuera de establecimientos habilitados. Una cirugía o intervención estética requiere que el lugar cuente con las condiciones sanitarias y la autorización específica para el procedimiento que ofrece.

Acudir a un sitio que no tiene esa habilitación puede significar que no existen las condiciones exigidas para atender adecuadamente una complicación, además de dificultar la verificación de las credenciales del personal y de los servicios que realmente puede prestar el establecimiento.

Por eso, antes de someterse a cualquier procedimiento estético o quirúrgico, las autoridades recomiendan verificar que tanto el establecimiento como los profesionales estén debidamente habilitados.

(Ver también: Primera decisión (grande) de De la Espriella con la salud; muchos pacientes la esperaban)

La Secretaría Distrital de Salud mantiene las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

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