La creadora de contenido Daniela Montilla Ramírez confirmó una dolorosa noticia a través de sus redes sociales. Se trata de la muerte de su bebé, Matilú. La influenciadora decidió compartir parte de su duelo con sus seguidores mediante una publicación dedicada al pequeño.

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Montilla publicó un video acompañado de un mensaje en el que recordó algunos de los momentos que vivió junto a su hijo y expresó el profundo dolor que le deja su partida. La publicación rápidamente recibió mensajes de apoyo por parte de quienes siguen su contenido.

“Me vas a doler toda la vida, mi bebé chiquito. Cada sonrisa tuya, cada mirada, cada pequeño logro quedó guardado para siempre en mi corazón. Fuiste mi alegría más grande, mi abrazo favorito y el amor más puro que he conocido”, indicó.

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¿Qué se sabe sobre la muerte del bebé de Daniela Montilla?

Hasta el momento, no se conocen públicamente las causas del fallecimiento de Matilú. Daniela Montilla confirmó la muerte de su bebé, pero no entregó detalles sobre las circunstancias que provocaron su partida.

La influenciadora concentró su publicación en despedirse de su hijo y recordar los momentos que compartieron, sin referirse a una causa médica.

La noticia fue recibida con mensajes de solidaridad de sus seguidores, quienes expresaron su apoyo ante el difícil momento que atraviesa la creadora de contenido.

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