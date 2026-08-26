Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

La creadora de contenido digital paisa apareció en sus redes sociales este 25 de agosto para referirse a los preparativos para su despedida de soltera. Según comentó, tomó la decisión de hablar con sus amigas sobre el evento para hacerles una especial solicitud.

Sigue a PULZO en Discover

(Mira también: Luisa Fernanda W hizo íntima confesión sobre su relación con Pipe Bueno: “Me desenamoré”)

Luisa Fernanda W organizará su propia despedida de soltera

Según comentó en las historias de Instagram, aunque sus amigas tenían planeado salir del país y visitar Aspen, Estados Unidos, o Argentina, ella les pidió que hicieran la celebración en Cartagena no solo porque era más práctico, sino también porque es uno de sus lugares favoritos.

“Por cosas de la vida yo me acerco donde ellas y les digo ‘chicas, yo sé que todo lo que ustedes están haciendo es espectacular, maravilloso y yo lo recibo con mucho amor, pero imagínense que yo quiero organizar mi despedida de soltera porque no solamente va a ser una despedida de soltera inolvidable para mí, sino también para ustedes'”, mencionó.

Además, explicó que decidió hacer el cambio porque no quería tener varias fiestas, sino una sola. De esta forma, confirmó que el evento se llevará a cabo en el mes de septiembre y que espera genere gran recordación entre su círculo más cercano.

La influenciadora también aprovechó la oportunidad para mencionar que está analizando la posibilidad de escoger Positano, Italia, para su luna de miel; sin embargo, aclaró que por el momento no hay nada confirmado.

(Mira también: Luisa Fernanda W destapó crisis que tuvo en su relación con Pipe Bueno: “Me caía muy mal”)

La revelación tiene lugar un par de días después de que el cantante de música popular concediera una entrevista para el podcast ‘Los hombres sí lloran’ de Juan Pablo Raba, en donde se sinceró sobre cómo el abuso del alcohol y las drogas pusieron en peligro su familia, especialmente la relación que sostiene con la paisa.

Durante el episodio también explicó cómo fue su proceso de transformación espiritual y de qué manera logró reconstruir la relación que sostiene con su pareja sentimental, quien, según su versión, estuvo a punto de dar por terminado su romance.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a los detalles sobre la despedida de soltera de Luisa no se hicieron esperar, pues se mostraron emocionados y hasta le pidieron en comentarios compartirles novedades sobre la actividad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.