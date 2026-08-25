Por: EL PILON SA

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Roland Valbuena Jr., quien se desempeñaba como mánager de Ana del Castillo, anunció oficialmente el lunes su salida de la representación de la cantante vallenata. La noticia fue comunicada directamente por Valbuena Jr. mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expuso las razones detrás de su decisión y recordó los momentos vividos junto a la artista.

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En el comunicado, Valbuena Jr. expresó: “Con profundo respeto y gratitud, quiero comunicar que he tomado la decisión de dar por concluida mi etapa como manager de Ana del Castillo”. El representante inició su mensaje resaltando la importancia que tuvo este ciclo profesional en su vida, y el valor de los aprendizajes obtenidos durante el tiempo compartido con la cantante. Además, manifestó su agradecimiento por haber sido parte del equipo de una figura tan relevante para el género vallenato.

A lo largo de su mensaje, Valbuena Jr. destacó las cualidades artísticas y personales de Ana del Castillo, a quien describió como una mujer que lidera con convicción y canta con el alma. Según palabras del propio exmánager, acompañar el crecimiento de la cantante y ser testigo de su conexión con los fanáticos ha sido uno de los mayores privilegios de su carrera profesional. El comunicado finalizó con un agradecimiento por la confianza recibida y buenos deseos para el futuro de la artista: “Agradezco enormemente la confianza depositada en mí, el aprendizaje compartido y la oportunidad de haber sido parte de su historia. Me voy con el corazón lleno y con el más profundo deseo de que su camino siga brillando como se merece”.

La salida de Roland Valbuena Jr. suma un nuevo capítulo a la historia de Ana del Castillo y su equipo de representación, pues se reporta que en aproximadamente siete años la cantante ha tenido seis mánagers distintos: Jaime Vega, Erick Gerónimo, Omar Yesid Geles, Gadir Gómez, Osman Hinojosa y Roland Valbuena Jr. Hasta el momento de la publicación, no se conoce oficialmente quién asumirá el manejo de su carrera. Incluso, en el perfil oficial de Instagram de Ana del Castillo, todavía se indica a Valbuena Jr. como su representante, por lo que queda pendiente algún pronunciamiento adicional o la actualización sobre su sucesor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Roland Valbuena Jr. decidió dejar de ser el mánager de Ana del Castillo?

Roland Valbuena Jr. comunicó su decisión de apartarse del manejo de Ana del Castillo a través de redes sociales, motivado por el cierre de un ciclo profesional y personal. En su mensaje, agradeció los aprendizajes y experiencias vividas durante su gestión, y resaltó la importancia de la relación con la artista. Aunque el comunicado no detalla una razón específica más allá de su deseo de “dar por concluida” su etapa, deja claro que su salida se hace en buenos términos y con profundo respeto.

¿Cuántos mánagers ha tenido Ana del Castillo en su carrera?

De acuerdo con la información disponible hasta ahora, Ana del Castillo ha contado con seis representantes en aproximadamente siete años de carrera musical. Los nombres mencionados como sus anteriores mánagers son Jaime Vega, Erick Gerónimo, Omar Yesid Geles, Gadir Gómez, Osman Hinojosa y Roland Valbuena Jr. Esta alta rotación evidencia una constante búsqueda de acompañamiento profesional para consolidar su proyección artística en el género vallenato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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