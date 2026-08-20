Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció recientemente la apertura de inscripciones para sus cursos de natación en el Complejo Acuático Simón Bolívar, dirigido a niñas, niños y adolescentes que tengan entre cinco y 13 años. De acuerdo con la información publicada directamente por el IDRD, los interesados pueden formalizar su inscripción a través del Portal Ciudadano del instituto, donde encontrarán los pasos necesarios para completar este procedimiento. La institución recomendó a las familias iniciar el proceso lo más pronto posible, ya que las clases comenzarán el 22 de agosto y los cupos suelen ser limitados.

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Para quienes deseen participar, el IDRD ha establecido una serie de requisitos documentales indispensables para acceder a los cursos. Los menores que se inscriban deben estar afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) o al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Además, es obligatorio presentar una copia del documento de identidad del participante y contar con el consentimiento informado diligenciado correctamente. Estos requisitos buscan garantizar que los inscritos cuenten con cobertura de salud y el aval de sus padres o tutores para cumplir con los protocolos que exige cualquier actividad deportiva institucional.

Según el IDRD, el propósito de estas clases no solo es fomentar la práctica de un deporte, sino también fortalecer los hábitos saludables entre los jóvenes de la ciudad. La Escuela Deportiva de Natación amplía la invitación a toda la ciudadanía para que los menores puedan aprender y disfrutar de una experiencia educativa, divertida y enriquecedora. Entre los beneficios, el IDRD destaca la posibilidad de vivir experiencias acuáticas únicas en los parques distritales, enfocadas en el bienestar físico y emocional de los menores.

Para conocer detalles adicionales sobre el proceso de inscripción, recomendaciones y el desarrollo de las clases, el IDRD facilita más información en sus canales oficiales, incluyendo una publicación específica en la cuenta de Instagram de la entidad. La invitación se renueva para aquellas familias que buscan alternativas recreativas y saludables para sus hijos en espacios seguros y guiados por profesionales en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en los cursos de natación del Complejo Acuático Simón Bolívar?

Para inscribir a sus hijos en estos cursos, las familias deben ingresar al Portal Ciudadano del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Allí encontrarán el formulario y las indicaciones sobre los documentos necesarios, que incluyen copia del documento de identidad, certificado de afiliación a EPS o Sisbén y el consentimiento informado.

¿Qué es el Sisbén y por qué es requisito para participar en los cursos del IDRD?

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es un mecanismo de clasificación social que permite identificar a personas para acceder a servicios y programas del Estado. El IDRD exige estar afiliado al Sisbén o a una EPS para asegurar cobertura en salud durante el desarrollo de sus actividades deportivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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