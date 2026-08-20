Por: El Espectador

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Con la celebración de sus 90 años de existencia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) reafirma su papel protagónico en el desarrollo cultural del país. Fundada oficialmente el 17 de agosto de 1936, la agrupación ha acumulado cerca de 4.000 presentaciones a lo largo de su historia, de acuerdo con la información publicada por el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Como parte de la conmemoración, la OSNC programó una velada especial este viernes 21 de agosto en el Teatro Colón de Bogotá, donde se presentará un variado repertorio lírico, música colombiana y obras representativas del repertorio sinfónico europeo.

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Según el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, este evento va más allá de un recital tradicional, pues se plantea como "la celebración de un legado construido durante 90 años". Destacan el esfuerzo continuo por acercar la música sinfónica a públicos cada vez más amplios y la consolidación de la Orquesta como uno de los grandes referentes artísticos y culturales de Colombia.

La estructura del concierto contiene dos partes. La primera, de carácter lírico, estará dirigida por el maestro colombiano Luis Gabriel Biava, hijo del recordado director titular Luis Biava Sosa. Se subraya así el vínculo generacional y familiar con la historia de la orquesta. En esta gala participarán la mezzosoprano Andrea Niño y el barítono Laureano Quant, quienes interpretarán arias, escenas y duetos de célebres óperas como Las bodas de Fígaro, La clemenza di Tito y Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart; Hérodiade de Jules Massenet; Sapho de Charles Gounod, y Carmen de Georges Bizet, incluyendo la reconocida Habanera y el Toreador.

La segunda mitad del concierto destaca el vínculo de la OSNC con la identidad nacional y su historia discográfica. Se escuchará Fantasía sobre motivos colombianos del compositor Pedro Morales Pino. El repertorio continuará con la Sinfonía n.º 5, D. 485 en Si bemol mayor de Franz Schubert y la Rapsodia rumana n.º 1, op. 11 en La mayor de George Enescu. La Orquesta explicó que estas últimas obras fueron seleccionadas por haber hecho parte de su primer disco en 1960, bajo la batuta del maestro Olav Roots, grabado en Radio Sutatenza como homenaje al 150.º aniversario de la Independencia de Colombia y editado por Philips Colombiana S. A.

La OSNC destacó que la inclusión de estas piezas permite que el programa de aniversario dialogue con episodios fundamentales de su historia y con figuras clave como Olav Roots, quien dejó una huella profunda en su trayectoria artística.

¿Cuál es el significado de la celebración de los 90 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia?

La celebración marca el reconocimiento de casi un siglo de trabajo continuo en pro de la música sinfónica en Colombia. De acuerdo con el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, no solo reviste un carácter conmemorativo, sino que resalta el legado y la misión de la orquesta: acercar la música sinfónica a todos los públicos y consolidarse como referente artístico y cultural a nivel nacional.

¿Por qué se incluyeron las obras de Schubert y Enescu en el concierto de aniversario de la OSNC?

Según explicó la propia Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Sinfonía n.º 5 de Schubert y la Rapsodia rumana n.º 1 de Enescu formaron parte de su primera producción discográfica en 1960. Esta grabación, realizada bajo la dirección de Olav Roots y editada por Philips Colombiana S. A., fue concebida como una contribución al aniversario de la Independencia de Colombia y constituye uno de los hitos más esenciales en la historia sonora de la OSNC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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