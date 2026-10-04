Por: Portal Bogotá

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Cuando No Éramos Vacío es una obra escénica que explora el duelo y la pérdida a través de una fusión entre danza, actuación, teatro físico y poesía. De acuerdo con la información proporcionada, la pieza sigue la historia de dos mujeres que comparten una casa impregnada por recuerdos y distintas formas de ausencia, convirtiéndose cada una en testigo y compañera en la travesía emocional de enfrentar la pérdida.

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La puesta en escena tiene como escenario la Sala Gaitán y está programada para presentarse el 16 de octubre. De acuerdo con los detalles compartidos, la obra se destaca por abordar el duelo no solo como la ausencia física de un ser querido, sino también como una experiencia interna de transformación y renuncia. Además de enfrentar la desaparición de personas cercanas, las protagonistas —madres, hijas y hermanas— confrontan la pérdida de sus propias identidades pasadas, viéndose obligadas a dialogar con aquellas versiones que ya no les pertenecen. Así, la obra invita a reflexionar sobre el concepto de pérdida en un sentido amplio, cubriendo desde la muerte hasta el cambio personal y el paso del tiempo.

Uno de los aspectos distintivos de Cuando No Éramos Vacío es su inspiración en tres poemas de la reconocida escritora Piedad Bonnett, lo que imprime a la producción una carga lírica y sensible. La presencia de la poesía dentro de la obra permite matizar momentos dramáticos con palabras que evocan la memoria y la melancolía, elementos constantes en las escenas que se desarrollan en el interior de la casa donde conviven las protagonistas. Así, la creación se convierte en un espacio donde la identidad de cada personaje es atravesada por significados distintos de ausencia y resignificación, transitando entre lo individual y lo colectivo.

De esta manera, la puesta en escena resulta ser una oportunidad para presenciar cómo el duelo transforma la cotidianidad y el sentido de quienes lo experimentan, convirtiendo la memoria en un territorio vivo y complejo.

¿De qué trata la obra 'Cuando No Éramos Vacío' y qué temas aborda?

La obra Cuando No Éramos Vacío retrata el proceso de duelo y las múltiples formas de pérdida. A través de la historia de dos mujeres que comparten recuerdos y ausencias, la puesta en escena explora cómo las personas enfrentan la ausencia de seres queridos y la transformación de su propia identidad, usando como recursos principales la danza, el teatro físico y la poesía.

¿Cómo se refleja el duelo en la puesta en escena de 'Cuando No Éramos Vacío'?

El duelo en la obra se manifiesta mediante la interacción de las protagonistas con el espacio habitado por recuerdos y ausencias, y a partir de situaciones que muestran tanto la pérdida física como la interior de versiones pasadas de sí mismas. Inspirada en poemas de Piedad Bonnett, la puesta en escena utiliza la melancolía y la memoria como elementos que atraviesan la identidad y la cotidianidad de los personajes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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