Por: Portal Bogotá

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‘De la casa al universo’ es la exposición colectiva que reúne las propuestas artísticas de Christian Snyder Moreno Martín, Salomé Rojas, Mateo Sánchez y Francia Villabona Triana. Cada uno de estos creadores fue seleccionado por el Programa Distrital de Estímulos, una iniciativa enfocada en promover y dar visibilidad a nuevos talentos, para desarrollar y exponer sus obras en la Galería Santa Fe, espacio reconocido por su apoyo constante a proyectos contemporáneos. La apertura de esta exhibición tuvo lugar el 17 de septiembre, marcando un hito relevante para la promoción del arte emergente en el ámbito local.

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La muestra se caracteriza por su exploración de la memoria y la relación con lo desconocido, tomando como punto de partida archivos familiares, objetos hallados y vivencias muy personales. Cada proyecto dentro de la exposición establece un diálogo propio sobre cómo los individuos pueden reconstruir, reinterpretar o proyectar su historia y su lugar en el mundo a partir de estos elementos.

Entre los trabajos presentados se encuentra ‘Adentro de mí, existió una casa’, propuesta de Mateo Sánchez en la cual el cuerpo, el espacio y la memoria se entrelazan para generar una reflexión sobre la experiencia personal y la manera en que las huellas del pasado permanecen en el presente. Por su parte, Francia Villabona Triana apuesta por lo cotidiano en ‘Muy felices días’, donde a través de la técnica del collage y la recolección de objetos encontrados, construye un archivo que resignifica los pequeños actos de la vida diaria.

Christian Snyder Moreno Martín, con su obra ‘Conversaciones antárticas’, introduce un enfoque distinto: relacionando su experiencia científica en la Antártida con otros seres vivos, propone una mirada sobre la comunicación y los vínculos más allá de lo humano, mientras que Salomé Rojas, en ‘El orden de las estrellas distribuidas al azar’, se cuestiona la validez de los sistemas que empleamos para intentar predecir el futuro, enfrentándonos con la incertidumbre y los límites del conocimiento.

Este evento refuerza el valor de las convocatorias públicas, como el Programa Distrital de Estímulos, para fomentar escenarios de experimentación artística donde la memoria personal y colectiva encuentran nuevas formas de ser narradas y expuestas, permitiendo a los espectadores participar de una experiencia sensible y reflexiva en la Galería Santa Fe.

¿Cuándo fue inaugurada la exposición ‘De la casa al universo’ en la Galería Santa Fe?

La exposición ‘De la casa al universo’ fue inaugurada el 17 de septiembre, según la información proporcionada por el Programa Distrital de Estímulos y la Galería Santa Fe. Esta fecha marcó el inicio de la muestra en el reconocido espacio artístico, dando entrada a las obras seleccionadas por el programa.

¿Qué es el Programa Distrital de Estímulos y cómo apoya a los artistas?

El Programa Distrital de Estímulos es una iniciativa que promueve el desarrollo y exhibición de proyectos artísticos en diferentes espacios culturales, como la Galería Santa Fe. A través de este mecanismo, artistas emergentes pueden recibir apoyo para desarrollar sus propuestas y presentarlas ante el público, favoreciendo la circulación del arte contemporáneo y la diversidad de expresiones creativas en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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