Por: EL PILON SA

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Este jueves 24 de septiembre se cumple el primer mes del fallecimiento de Fabio Torres, reconocido publicista que en vida recibió el apodo de ‘El Rector’. La fecha, de profundo significado para sus seres queridos, fue evocada especialmente por su viuda, María Fernanda Martínez, quien decidió compartir en su cuenta de Instagram un sentido mensaje recordando a su esposo y relatando cómo han sido estas semanas posteriores a su partida. Según el recuento realizado por Martínez, fueron numerosas las preguntas que quedaron tras la mortandad de ‘El Rector’, interrogantes que en un comienzo no sabía responder pero que, con el paso de los días, ha comenzado a dilucidar en parte gracias a los recuerdos compartidos y al proceso de duelo.

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El mensaje publicado por María Fernanda Martínez destaca la fortaleza del vínculo que la unió a Fabio Torres. En sus palabras, afirma: "Nuestro amor fue tan fuerte y lo seguirá siendo, que estoy segura de que irá más allá de la eternidad". También dedicó unas líneas a María Fátima, la única hija del publicista, reconociendo que la joven sigue cumpliendo con excelencia sus compromisos escolares y personales, algo que, afirma Martínez, habría llenado de orgullo a su esposo.

En el escrito, María Fernanda no solo rememora los momentos compartidos sino que también identifica en los recuerdos una fuente de ánimo y sostén. Refiriéndose a los abrazos dados por Fabio Torres, Martínez reconoce: "Guardo cada abrazo que me diste, esos abrazos que hoy me sostienen, que me dan fuerzas y me ayudan a seguir adelante". Este proceso, aseguró la viuda, no ha estado exento de situaciones difíciles, algunas de ellas dolorosas pero otras que le han dejado enseñanzas fundamentales sobre la resiliencia y la fortaleza propia, tal y como, de acuerdo con ella, se lo inculcó ‘El Rector’.

En su emotivo mensaje de despedida, María Fernanda Martínez concluyó reafirmando su amor eterno: "Te amo y te amaré hasta el final de esta vida y luego, más allá de ella, nos seguiremos amando… Gatico de mi alma, un mes sin ti. Pero toda una eternidad adorándote". Estas palabras resumen el sentimiento de quienes experimentan la pérdida, transitando entre el dolor y el anhelo de reencuentro, y dejan ver cómo la memoria puede ser refugio y aliento en el proceso de seguir adelante después de una pérdida significativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha afrontado María Fernanda Martínez el primer mes tras la muerte de Fabio Torres?

De acuerdo con el mensaje compartido en su cuenta de Instagram, María Fernanda Martínez ha afrontado el primer mes tras la pérdida de su esposo con una mezcla de preguntas, recuerdos y fortalecimiento personal. Si bien se ha enfrentado a momentos dolorosos, ha encontrado en los recuerdos y en el ejemplo de su esposo motivos para seguir adelante y continuar guiando a su hija María Fátima en la vida diaria.

¿Qué mensaje transmitió María Fernanda Martínez sobre la memoria de Fabio Torres y su hija María Fátima?

En sus palabras, Martínez resaltó la importancia del legado afectivo y educativo de Fabio Torres. Aseguró que su hija María Fátima ha mantenido el compromiso y dedicación que su padre valoraba, lo cual representa una fuente de orgullo y motivación para ambas, reiterando asimismo el deseo de honrar la memoria de ‘El Rector’ mediante la fortaleza y los aprendizajes adquiridos en familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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