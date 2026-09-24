Por: Portal Bogotá

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El Festival "De Huerta en Huerta" es una invitación abierta realizada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) para que la ciudadanía se acerque y conozca de primera mano los emprendimientos agroecológicos que han surgido en la capital colombiana. Según información del JBB, el evento se realizará este sábado 26 de septiembre de 2026, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la plazoleta exterior de su sede principal, ubicada en la avenida calle 63 # 68-95. Este encuentro reúne las cinco rutas agroecológicas del Distrito: Suba, Chapinero, Centro, Engativá-Teusaquillo y Kennedy.

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El festival ofrece un espacio para que visitantes, habitantes y quienes llegan desde otras zonas del país puedan conectarse con prácticas de agricultura urbana y periurbana. Organizado en torno a estas cinco rutas, cada una propone una temática particular, permitiendo que las personas asistentes conozcan sobre semillas, cultivos, plantas aromáticas, alimentos locales y los saberes que rodean estas huertas urbanas. Además, el festival busca fortalecer los vínculos entre los procesos productivos y la comunidad, acercando tanto a los bogotanos como al sector turístico a experiencias que resaltan la biodiversidad de la ciudad.

Dentro de la programación se destacan recorridos y actividades que serán dirigidos por representantes de cada una de las rutas, quienes compartirán su conocimiento, así como las características propias de los territorios donde se encuentran las huertas. Uno de los elementos centrales será el Bingo Botánico, una propuesta didáctica y participativa que conecta a los asistentes con la variedad de plantas y el conocimiento ecológico de Bogotá, como se informa desde el Jardín Botánico de Bogotá.

El evento ofrecerá también una muestra comercial de productos frescos, transformados y artesanales elaborados por agricultores y productores asociados a las cinco rutas. Entre los productos destacan miel y derivados de la apicultura, plantas aromáticas, hortalizas, cosmética natural, jabones, bálsamos, aceites macerados, aguas floridas, bebidas, alimentos preparados, artesanías y otros productos transformados.

La actividad contará con el acompañamiento de organizaciones como Sal Si Puedes Caminantes, Viajes Go Travel Turismo Sostenible, Viajes Millas Mil, Eu Me Pego y Kundurimarka: Turismo por la Naturaleza, quienes propiciarán un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo entre las personas asistentes, de acuerdo con la información suministrada por el JBB.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son las rutas agroecológicas del Distrito de Bogotá y cuál es su función?

Las rutas agroecológicas del Distrito de Bogotá son cinco circuitos que agrupan huertas urbanas y periurbanas en diferentes sectores de la ciudad: Suba, Chapinero, Centro, Engativá-Teusaquillo y Kennedy. Su función principal es conectar a los habitantes y visitantes con la agricultura sostenible, permitiendo el intercambio de conocimientos, la promoción de productos locales y el fortalecimiento de prácticas respetuosas con la biodiversidad, según datos del Jardín Botánico de Bogotá.

¿Qué productos se pueden encontrar en el Festival "De Huerta en Huerta" del Jardín Botánico de Bogotá?

En el Festival "De Huerta en Huerta" se pueden encontrar productos frescos y artesanales como miel y derivados de apicultura, plantas aromáticas, hortalizas, cosmética natural, jabones, bálsamos, aceites macerados, aguas floridas, bebidas, alimentos preparados, productos transformados y artesanías, todos elaborados por agricultores y productores vinculados a las cinco rutas agroecológicas, de acuerdo con la información del JBB.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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