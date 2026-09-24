Cuando uno empieza a buscar tenis para correr con pies planos, es fácil caer en una conclusión rápida: si el arco del pie es bajo, hay que comprar el modelo que tenga más soporte posible.

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Pero la realidad es bastante menos sencilla. Tener pies planos o arco bajo no significa necesariamente que una persona necesite un tenis de estabilidad. Hay corredores con pies planos que tienen una pisada eficiente y otros que presentan sobrepronación o necesitan mayor sensación de estabilidad. Incluso dentro de los tenis diseñados para dar soporte existen diferentes formas de hacerlo.

Por eso, antes de comprar, hay varios detalles que conviene revisar.

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¿Qué pasa cuando se corre con pies planos?

El arco del pie ayuda a absorber y distribuir las cargas durante el movimiento. En algunas personas, el arco es naturalmente bajo y eso no necesariamente representa un problema.

En otros casos, el pie puede colapsar hacia dentro durante la pisada, un movimiento conocido como sobrepronación. Tener el arco bajo puede estar relacionado con este patrón, pero no todos los corredores con pies planos sobrepronan.

Ahí es donde aparecen los llamados tenis de estabilidad, que buscan ofrecer una plataforma más estable y guiar el movimiento del pie. Pero hay un detalle importante: más soporte no siempre significa mejor.

Una guía actual de Runner’s World señala que algunos corredores con pies planos pueden beneficiarse de características de estabilidad, mientras que otros pueden correr cómodamente con tenis neutros. La recomendación depende del movimiento, el ajuste y la sensación individual.

¿Qué debería buscar en unos tenis para pies planos?

Hay cuatro características que pondría primero.

Una base estable

Una plataforma relativamente amplia puede ofrecer una sensación de mayor estabilidad bajo el pie. Esto puede ser especialmente interesante para quienes sienten que el tobillo se mueve demasiado durante la carrera.

Un buen ajuste en el mediopié

Los pies planos pueden necesitar espacio adicional en determinadas zonas. Un tenis que apriete demasiado el mediopié o genere presión sobre el arco puede resultar incómodo aunque tenga excelentes tecnologías de estabilidad.

Amortiguación que resulte cómoda

No existe una cantidad universal de amortiguación que funcione para todos. Para algunos corredores, una espuma más firme ofrece mayor sensación de control; otros prefieren una pisada más suave.

Estabilidad sin sensación de corrección excesiva

Los tenis modernos han evolucionado bastante. Ya no todos dependen de piezas rígidas para controlar el movimiento. Algunos utilizan plataformas más anchas, geometrías específicas o estructuras laterales para generar estabilidad sin hacer que el calzado se sienta duro.

Algunos modelos que vale la pena mirar

Entre las opciones actuales aparecen varios modelos de estabilidad que también pueden funcionar para corredores con arco bajo.

Brooks Adrenaline GTS 25

Es uno de los modelos que aparece entre las recomendaciones actuales para corredores con pies planos. Utiliza el sistema GuideRails de Brooks, diseñado para ofrecer soporte sin depender de una pieza rígida que fuerce el movimiento del pie. Runner’s World lo incluye entre sus opciones destacadas para pies planos y estabilidad.

Hoka Arahi 8

La Hoka Arahi 8 utiliza una estructura denominada H-Frame para proporcionar estabilidad mediante una plataforma más equilibrada. Tiene una caída de 8 mm y está pensada como zapatilla para entrenamiento diario, recuperación y sesiones de diferentes ritmos.

Saucony Guide 19

La Saucony Guide 19 apuesta por una plataforma amplia y paredes laterales más altas para ofrecer estabilidad. Es una alternativa interesante para quien busca un tenis de soporte que no se sienta excesivamente rígido.

ASICS Gel-Kayano 33

La ASICS Gel-Kayano 33 pertenece a una categoría de mayor amortiguación y soporte. Es una opción especialmente interesante para quienes buscan comodidad durante entrenamientos largos y prefieren una sensación más protegida.

¿Y si tengo pies planos pero no me duele nada?

En ese caso no hay que asumir automáticamente que necesita un tenis correctivo. De hecho, uno de los puntos más interesantes de las recomendaciones actuales es que el pie plano por sí solo no determina qué tenis debe utilizar una persona. La comodidad inmediata, la forma de correr y cualquier molestia durante o después del entrenamiento son datos relevantes.

También existen personas con arco anatómicamente bajo que no presentan problemas de movimiento. Intentar modificar artificialmente esa forma del pie con demasiado soporte puede no ser necesario.

Por eso, si un tenis neutro le resulta cómodo, no genera molestias y se adapta bien a su pisada, tener pies planos no significa que deba cambiarlo obligatoriamente.

¿Cómo saber si necesita estabilidad?

Una señal para prestar atención es notar que el pie o el tobillo se desplazan excesivamente hacia dentro durante la carrera, aunque la observación más fiable requiere analizar el movimiento.

También puede ser útil probar diferentes modelos en una tienda especializada y, si existen dolores persistentes o recurrentes, buscar una valoración profesional.

No conviene diagnosticar una lesión solamente por la forma del arco ni comprar un tenis exclusivamente porque diga “para pies planos”.

La regla más sencilla

Si tuviera que reducir la elección a una sola idea, sería esta: no busque el tenis que más corrija su pie; busque el que le dé una combinación adecuada de estabilidad, ajuste y comodidad.

Para algunos corredores eso significará un modelo de estabilidad como el Brooks Adrenaline GTS 25, Hoka Arahi 8, Saucony Guide 19 o ASICS Gel-Kayano 33. Para otros, un tenis neutro con una plataforma amplia puede funcionar perfectamente.

El objetivo no es cambiar la forma natural del pie, sino encontrar un calzado que acompañe la manera en que usted corre.

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