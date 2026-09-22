La primera vez que uno busca un candado para bicicleta, es fácil quedarse con el que parezca más cómodo de transportar o el que tenga el precio más bajo. Pero cuando se compara un candado de cable con uno en U, aparece una diferencia importante: están pensados para necesidades distintas.

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El cable suele ganar en flexibilidad y facilidad de uso. El U, en cambio, normalmente apuesta por una estructura rígida y una mayor resistencia física. Por eso, antes de elegir, vale la pena pensar dónde suele dejar la bicicleta y durante cuánto tiempo.

Candado de cable: práctico y flexible

El candado de cable está compuesto por un cable metálico, generalmente recubierto, y un sistema de cierre. Su principal ventaja es precisamente su flexibilidad.

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Puede rodear con facilidad elementos de diferentes tamaños y formas, algo útil cuando el punto donde se va a asegurar la bicicleta no tiene una estructura sencilla.

También suele ser fácil de enrollar y guardar, por lo que resulta atractivo para quienes utilizan la bicicleta a diario y quieren cargar con poco peso.

El problema está en que no todos los cables ofrecen el mismo nivel de resistencia. Los modelos delgados pueden ser vulnerables a herramientas de corte, por lo que un cable básico no debería asumirse como la máxima protección disponible.

Por eso puede funcionar especialmente bien para paradas cortas o como complemento de otro sistema de seguridad.

Candado en U: menos flexible, más robusto

El candado en U tiene una estructura rígida de metal que limita bastante la posibilidad de doblarlo o manipularlo.

Esa misma característica que puede resultar incómoda también es una de sus principales ventajas: un modelo de buena calidad puede ofrecer mayor resistencia frente a determinados ataques físicos que un cable sencillo.

Su desventaja aparece cuando el lugar donde se quiere asegurar la bicicleta es demasiado grande o está ubicado de una manera que no permite introducir fácilmente la estructura en U.

También suele ocupar más espacio durante el transporte.

Por eso, si la bicicleta permanece varias horas estacionada en la calle, especialmente de manera habitual, un U de buena calidad puede ser una alternativa más apropiada como candado principal.

Entonces, ¿cuál debería comprar?

La respuesta depende de cómo utiliza la bicicleta.

Situación Opción que puede tener más sentido Paradas rápidas Cable Necesita mucha flexibilidad Cable Quiere transportar poco peso Cable Deja la bicicleta varias horas U Busca mayor resistencia física U Necesita asegurar cuadro y rueda U + cable

Una combinación también puede ser útil. Por ejemplo, el candado en U puede utilizarse como elemento principal para asegurar el cuadro al punto fijo, mientras que un cable adicional permite pasar por una o ambas ruedas.

Esto evita depender de un único mecanismo para proteger todas las partes de la bicicleta.

Más importante que el candado: cómo lo utiliza

Incluso el mejor candado pierde utilidad si la bicicleta se asegura a un objeto que puede retirarse fácilmente.

Lo recomendable es buscar un punto fijo y resistente, evitar dejar demasiado espacio libre dentro del candado y asegurar el cuadro, no solamente una rueda. También conviene revisar las especificaciones del fabricante y no asumir que todos los candados U o todos los cables ofrecen la misma protección.

Al final, cable y U no son exactamente rivales. El primero destaca por su practicidad y flexibilidad; el segundo, por su estructura rígida y resistencia. Para quien deja la bicicleta durante mucho tiempo en espacios públicos, esa diferencia puede ser especialmente importante.

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