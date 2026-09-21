Por: EL PILON SA

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La octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor evidenció el creciente papel de Valledupar como epicentro de la cultura culinaria y comercial en el Cesar. Organizada por el periódico El Pilón y desarrollada durante dos días en Unicentro, la feria congregó a restaurantes consolidados, marcas reconocidas y representantes campesinos, todos enfocados en dinamizar la economía de la región y en resaltar la riqueza del sector gastronómico local. Según El Pilón, la agenda de este año incluyó competencias culinarias con un alto grado de exigencia técnica, exhibiciones en vivo que abarcaban desde la alta cocina hasta la coctelería, y actividades en las que las tradiciones fueron tan valoradas como la innovación.

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Dentro de los ganadores resalta ‘Dónde Siempre’ con su propuesta “Los fuegos de siempre”, la cual logró una fusión interesante entre técnicas de alta parrilla y productos autóctonos. El plato principal, un New York de res Angus acompañado de puré de malanga y crocante de chicharrón, espárragos y tomates cherry confitados, fue seleccionado, de acuerdo con declaraciones del chef Urueta, “por ser el rey de las carnes” y lograr una armonía entre modernidad y cultura regional. Por su parte, Graciela Martínez fue premiada en la nueva competencia de Dulce Típico por su tradicional dulce de queso, categoría que rinde homenaje a la trayectoria de dulceras empíricas como Fidelina Redondo, referente en la elaboración de postres de la región. Durante el encuentro, la hija de Redondo, Piedad Vega, recibió un reconocimiento especial, subrayando la importancia de transmitir estos saberes de generación en generación.

La feria, en palabras de Juan Carlos Quintero, director de El Pilón, ha enfrentado desafíos como la pandemia, pero logró consolidarse como una cita ineludible para la ciudad y la región. El respaldo institucional y la participación artística enriquecieron el evento: conciertos de la escuela Leo Gómez Jr., el vallenato de Juan Jaime Peñaranda y la salsa de Alejo Armenta acompañaron la celebración, realzando la experiencia para asistentes y visitantes.

Además de destacar a los chefs y sus creaciones, la feria promovió la labor de mujeres rurales y asociaciones campesinas, presente gracias al acompañamiento del Fondo Mujer del Ministerio de Agricultura. Emprendimientos de café, lácteos y frutas de Cesar y La Guajira mostraron la diversidad de sabores locales y el papel fundamental de las mujeres en la cadena productiva. Según El Pilón, la gastronomía vallenata sigue ampliando su oferta y reinventándose, manteniendo vivas sus raíces y promoviendo intercambios entre tradición e innovación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué platos y dulces típicos fueron premiados en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor?

En la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor de Valledupar, los platos y dulces galardonados incluyeron la propuesta “Los fuegos de siempre” de ‘Dónde Siempre’, donde se destacó un New York de res Angus con puré de malanga y crocante de chicharrón. En la categoría de Dulce Típico, Graciela Martínez fue reconocida por su tradicional dulce de queso, premio que rindió homenaje a la trayectoria de Fidelina Redondo.

¿Cómo impulsa la Feria Gastronómica Nuestro Sabor la economía y el emprendimiento regional?

De acuerdo con el reporte de El Pilón, la Feria Gastronómica Nuestro Sabor fomenta la economía local al reunir a empresarios, productores campesinos y marcas de la región. Además, brinda oportunidades a emprendimientos liderados por mujeres y asociaciones dedicadas a productos como café, lácteos y frutas, permitiendo la visibilidad y comercialización de sus iniciativas en un espacio de alto flujo de visitantes y compradores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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