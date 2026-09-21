Una prenda que aparece en todas las redes, un electrodoméstico viral o un accesorio que “todo el mundo tiene”: las tendencias tienen un poder enorme para convencer de que hay que comprar ya. El problema es que la emoción del momento no siempre coincide con lo que de verdad se va a usar.

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La solución no es dejar de comprar lo que gusta, sino tomarse un momento para pensar antes de pagar. Estas son las preguntas que ayudan a distinguir entre un gusto real y un impulso pasajero.

1. ¿Lo quiero porque me gusta o porque todos lo tienen?

Es la pregunta más importante. Las tendencias se alimentan de la sensación de quedarse por fuera, y a veces lo que se desea no es el objeto, sino la pertenencia que promete.

Cómo saberlo: imaginar que nadie más lo tuviera ni lo mostrara en redes. Si el interés sigue igual, probablemente es un gusto genuino. Si desaparece, era la moda hablando.

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2. ¿Lo necesito o solo lo quiero?

Querer algo no tiene nada de malo, pero conviene ser honesto sobre la diferencia. Una cosa es reemplazar algo que se dañó o resolver un problema real, y otra es sumar un objeto más porque llamó la atención.

Cómo saberlo: preguntarse qué problema concreto resuelve. Si la respuesta es vaga (“se ve bonito”, “está de moda”), es un deseo. Y los deseos también valen, pero se evalúan distinto.

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3. ¿Ya tengo algo parecido?

Muchas compras por tendencia son versiones nuevas de lo que ya está en el clóset o en la cocina: el cuarto par de tenis blancos, la tercera licuadora, la chaqueta que se parece a otra.

Cómo saberlo: mirar lo que ya se tiene antes de comprar. Si hay algo que cumple la misma función, la compra rara vez se justifica.

4. ¿Lo voy a usar de verdad, y con qué frecuencia?

Es fácil imaginarse usando algo con frecuencia y otra cosa es que pase. Una prenda para “una ocasión especial” que nunca llega o un gadget que se usa dos veces terminan siendo plata parada.

Cómo saberlo: calcular el costo por uso, dividiendo el precio entre las veces que realista se usaría. Un objeto de $200.000 que se usa 100 veces cuesta $2.000 por uso. Uno de $80.000 que se usa dos veces cuesta $40.000 por uso, y sale más caro.

5. ¿Combina con lo que ya tengo?

Sobre todo en ropa, decoración y accesorios, una pieza que no combina con nada más obliga a comprar otras cosas para poder usarla.

Cómo saberlo: pensar en al menos tres formas distintas de usarla con lo que ya existe en casa. Si no salen, probablemente quedará guardada.

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6. ¿Cuánto cuesta realmente?

El precio de la etiqueta no siempre es el costo total. Hay que sumar lo que viene después: envío, accesorios, repuestos, mantenimiento, suscripciones o productos complementarios.

Cómo saberlo: anotar el costo completo y preguntarse si se pagaría ese valor por algo que no estuviera de moda.

7. ¿Puedo pagarlo sin afectar mis prioridades?

Comprar algo que gusta es válido siempre que no comprometa gastos importantes ni obligue a endeudarse. La presión de la moda suele empujar a usar tarjeta de crédito o pagar en cuotas por cosas que no lo justifican.

Cómo saberlo: preguntarse si se compraría igual con el dinero disponible hoy, sin cuotas ni crédito.

8. ¿Sigo queriéndolo dentro de una semana? ¿Y de un mes?

Las tendencias virales pasan rápido, mientras que los deseos reales suelen quedarse. Dejar pasar el tiempo es uno de los filtros más efectivos.

Cómo saberlo: aplicar la regla de los 30 días. Anotar el objeto en una lista y esperar. Si al cabo de un mes sigue teniendo sentido, se compra con más tranquilidad. Para compras pequeñas, un plazo de 24 a 72 horas ya ayuda.

9. ¿Está bien hecho, o solo tiene buen marketing?

Un producto viral no siempre es un buen producto. La publicidad y las reseñas patrocinadas pueden inflar la percepción de calidad.

Cómo saberlo: buscar reseñas de usuarios reales, ver qué se dice después de meses de uso y no solo en la primera semana, y comparar con alternativas similares. Desconfiar cuando todas las opiniones suenan iguales o son demasiado entusiastas.

10. ¿Hay una alternativa más barata, usada o que ya tenga alguien cercano?

No todo hay que comprarlo nuevo ni al precio de lista. A veces se puede conseguir de segunda mano, prestado, en arriendo o en una versión más sencilla que cumple igual.

Cómo saberlo: revisar plataformas de reventa, preguntar entre amigos y familiares y comparar precios en distintas tiendas antes de decidir.

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11. ¿Dónde lo voy a guardar?

Cada objeto nuevo ocupa espacio físico y mental. Si no hay dónde ponerlo, terminará acumulándose y sumando desorden.

Cómo saberlo: decidir el lugar antes de comprar. Y si entra algo nuevo, plantearse si algo viejo puede salir.

12. ¿Cómo me voy a sentir después de comprarlo?

La emoción de una compra suele durar poco, y muchas veces viene acompañada de culpa o arrepentimiento si fue impulsiva.

Cómo saberlo: imaginar cómo se sentirá esa persona dentro de una semana, cuando el objeto ya sea parte del día a día. Si la respuesta es de tranquilidad, buena señal. Si es de duda, mejor esperar.

Señales de que se trata de una compra impulsiva

Aparece la urgencia: “última unidad”, “solo hoy”, “oferta por tiempo limitado”.

La compra ocurre después de ver a alguien más con el producto.

Se compra para sentirse mejor en un día difícil.

No se puede explicar con claridad para qué se va a usar.

Se busca justificar el gasto con frases como “es una inversión” o “está en descuento”.

Un mini checklist antes de comprar algo y saber que no es impulsivo

Antes de pagar, responder rápido:

¿Lo quiero aunque nadie más lo tuviera? ¿Resuelve algo o cumple una función? ¿Ya tengo algo parecido? ¿Lo usaría al menos varias veces al mes? ¿Puedo pagarlo hoy sin deudas ni cuotas? ¿Sigo queriéndolo dentro de 30 días?

Si hay tres o más respuestas negativas, lo más sensato es esperar.

Preguntas frecuentes al comprar algo en tendencia

¿Cómo saber si una compra es impulsiva?

Suele ser impulsiva cuando es inmediata, está motivada por una emoción o por la presión de una oferta, y no responde a una necesidad clara. Esperar unos días ayuda a confirmarlo.

¿Es malo comprar cosas que están de moda?

No. Lo importante es que la compra responda a un gusto real y a la capacidad de pago, y no solo a la presión social o al miedo a quedarse por fuera.

¿Qué es la regla de los 30 días?

Es esperar un mes antes de comprar algo que no es urgente. Si después de ese tiempo todavía se quiere, la compra suele ser más consciente y menos impulsiva.

¿Qué es el costo por uso?

Es el precio de un objeto dividido entre las veces que se usará. Sirve para comparar si una compra realmente vale la pena.

¿Cómo evitar comprar por redes sociales?

Dejar de seguir cuentas que solo promueven productos, desactivar las notificaciones de tiendas, borrar la tarjeta guardada en las apps y aplicar una pausa antes de pagar.

¿Cómo resistir las ofertas y los descuentos?

Preguntarse si se compraría el producto a precio normal. Si la respuesta es no, el descuento no lo convierte en una necesidad.

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