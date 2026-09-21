Por: Noticiero 90 minutos

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El fenómeno de El Niño, conocido por incrementar de manera considerable las temperaturas y provocar sensaciones de calor extremas, se ha convertido en un reto notable para la salud de la piel. De acuerdo con la información presentada, esta condición climática no solo genera incomodidad, sino que también acelera procesos de deterioro cutáneo tanto a corto como a largo plazo. La constante exposición a la radiación ultravioleta, ya sea solar o proveniente de fuentes artificiales, se identifica como el factor principal en el desarrollo de distintos tipos de cáncer de piel. De ahí la importancia de activar protocolos de protección solar en momentos en los que el índice ultravioleta (UV) iguala o supera el valor de tres, como recomiendan los especialistas consultados.

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La dermatóloga Laura Ximena Torres advierte que "el calor intenso también puede favorecer procesos que afectan el colágeno y aceleran el envejecimiento". El colágeno es una proteína esencial para la estructura y firmeza de la piel, por lo que su deterioro natural, impulsado por el calor y la radiación, deriva en la aceleración del envejecimiento cutáneo. Ante este panorama, la adopción de medidas preventivas frente a la radiación ultravioleta resulta crucial para mantener la salud y apariencia de la piel.

No todas las personas presentan el mismo nivel de riesgo. Según la Dra. Torres, quienes permanecen largas horas al aire libre, como trabajadores y deportistas, los adultos mayores, los niños y quienes padecen ciertas enfermedades o consumen medicamentos específicos, conforman los grupos más vulnerables ante los efectos del clima extremo. Por eso, las recomendaciones de fotoprotección deben ser especialmente estrictas en estos sectores.

La especialista enfatiza que el uso de protector solar, aunque esencial, no es suficiente: "Lo recomendable es utilizar un protector solar de amplio espectro con SPF 50 o más. Debe aplicarse unos 15 a 20 minutos antes de salir y reaplicarse aproximadamente cada 2 horas". Además, se aconseja buscar sombra, utilizar gorros, gafas y evitar la exposición prolongada al sol. Consultar diariamente el índice UV, salvaguardar a las poblaciones más vulnerables y mantener una disciplina rigurosa en la aplicación de fotoprotectores son acciones indispensables para mitigar los riesgos dermatológicos asociados al fenómeno de El Niño y el calor extremo.

¿Por qué es importante aplicar el protector solar varias veces durante el día?

De acuerdo con la dermatóloga Laura Ximena Torres, la efectividad del protector solar disminuye con el paso de las horas debido al sudor, roce y exposición continua. Reaplicarlo cada dos horas garantiza una defensa continua frente a la radiación ultravioleta, aspecto clave en condiciones climáticas intensas como las causadas por el fenómeno de El Niño.

¿Quiénes son los más vulnerables a los daños de la radiación UV por el fenómeno de El Niño?

Según lo indicado por la Dra. Torres, las personas más expuestas incluyen a quienes trabajan o practican deportes al aire libre, adultos mayores, niños y quienes tienen enfermedades crónicas o consumen ciertos medicamentos, ya que su barrera cutánea puede verse especialmente afectada ante altas temperaturas y radiación UV.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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