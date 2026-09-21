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Desde este 21 de septiembre, los lugares para correcciones del Registro Único de Damnificados (RUD) han cambiado en Cali, buscando que los trámites para la ciudadanía sean más accesibles. De acuerdo con la información suministrada, el coliseo del pueblo ya no estará autorizado para recibir ni resolver solicitudes de corrección o modificación del RUD. En su lugar, ahora existen dos sedes habilitadas: CALI 17, ubicado en la calle 13B #64-00, barrio Bosques de Limonar, y CALI 20, en la carrera 52 #2-00, junto a la estación de Policía El Lido, en el barrio El Lido. La atención en estos lugares está disponible de lunes a viernes, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

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El Registro Único de Damnificados es el documento que permite a las autoridades identificar, censar y cuantificar tanto a las personas como a los hogares que han resultado afectados por alguna emergencia o desastre. De acuerdo con la información entregada, tener actualizado el RUD se ha vuelto indispensable para los ciudadanos de Cali, sobre todo tras los sucesos ocurridos el pasado 10 de agosto. La información oficial puede ser consultada en la página de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en su portal web.

En caso de que se detecten errores en el RUD, la instrucción oficial es escribir al correo correccionesrud@cali.gov.co y luego acercarse a uno de los puntos de CALI 17 o CALI 20. En estos lugares, el equipo de la Secretaría de Gestión del Riesgo estará disponible para orientar y brindar atención personalizada sobre las solicitudes de modificación o actualización de datos.

Esta decisión, de acuerdo con lo comunicado, busca acercar la atención a los damnificados y facilitar el acceso para quienes necesitan gestionar diligencias o actualizar sus documentos, en especial después de emergencias que han afectado fuertemente a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde corregir el Registro Único de Damnificados RUD en Cali?

Las correcciones del Registro Único de Damnificados (RUD) en Cali deben realizarse de manera presencial en las nuevas sedes habilitadas: CALI 17, en el barrio Bosques de Limonar, y CALI 20, en el barrio El Lido, junto a la estación de Policía. Estas sedes atienden de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y 12:00 m, y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

¿Qué es el RUD y por qué es importante tenerlo actualizado?

El RUD, o Registro Único de Damnificados, es un documento que identifica y cuantifica a las personas y hogares afectados por emergencias. Su actualización es clave para recibir atención adecuada y acceder a ayudas oficiales luego de desastres. Mantener el RUD sin errores garantiza que los datos de los damnificados correspondan con la realidad registrada ante las autoridades de gestión del riesgo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.