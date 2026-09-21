Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La ciudad de Cali enfrenta cierres viales significativos en la calle 10 con carrera 39 debido a la continuación de la demolición del conocido Motel Molino Rojo. Esta estructura, fuertemente golpeada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, ha sido identificada como un punto de riesgo dentro de la zona urbana, por lo que las autoridades decidieron intervenir de inmediato para prevenir incidentes mayores vinculados al daño en la edificación. De acuerdo con información aportada por Noticiero 90 Minutos, la demolición hace parte de un proceso coordinado desde la administración municipal para proteger a los ciudadanos y asegurar la movilidad, aunque ello implique complicaciones transitorias en el tráfico local.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el operativo, específicamente, se cerró el retorno que se encuentra debajo del puente, además de la curva en ese mismo sector. Agentes de tránsito se mantienen en el área, regulando el flujo vehicular y brindando acompañamiento a los equipos encargados de los trabajos de demolición. Esta medida tiene como objetivo minimizar posibles embotellamientos y orientar a los conductores en cuanto a las mejores rutas disponibles. Ante este panorama, las autoridades locales, de acuerdo con el reporte citado, recomiendan a quienes transitan por la zona optar por rutas alternas y, en lo posible, circular con mayor precaución mientras duren las labores.

La Secretaría de Movilidad de Cali, citada por 90 Minutos y a través de sus redes sociales, reiteró el llamado a tomarse con responsabilidad los cambios en el tránsito. Desde esta dependencia se ha enfatizado la necesidad de respetar las señales y prestar atención a las indicaciones de los uniformados presentes en la zona. El cierre responde, fundamentalmente, al compromiso institucional de resguardar la integridad de la comunidad y garantizar que, tras los daños sufridos por el terremoto, no se presenten incidentes asociados al estado de la estructura afectada.

Algunas edificaciones en Cali, como el Motel Molino Rojo, han requerido intervenciones urgentes por los daños sufridos a raíz del fenómeno natural. La Administración local ha tomado estas decisiones como parte de acciones integrales que buscan una recuperación segura y un restablecimiento ordenado de la normalidad en la ciudad.

¿Por qué se decidió demoler el Motel Molino Rojo tras el terremoto en Cali?

La demolición del Motel Molino Rojo se realizó porque la estructura fue identificada como una de las más afectadas por el terremoto del 10 de agosto, según reportó Noticiero 90 Minutos. Las autoridades determinaron que representaba un riesgo considerable para la seguridad de la comunidad, por lo que su intervención era necesaria para evitar posibles colapsos o accidentes.

¿Cuáles son las rutas alternas recomendadas ante el cierre en la calle 10 con carrera 39 en Cali?

Las autoridades, de acuerdo con lo informado, sugieren a los conductores tomar vías alternas y circular con precaución mientras persistan los trabajos de demolición en el sector de la calle 10 con carrera 39. Sin embargo, el reporte no especifica cuáles rutas alternas están habilitadas, por lo que se recomienda consultar fuentes oficiales para escoger el mejor trayecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.