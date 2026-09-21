Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La madrugada y primeras horas de este lunes 21 de septiembre estuvieron marcadas por una fuerte actividad sísmica en Chaparral, municipio del Tolima. De acuerdo con los reportes, la situación comenzó poco antes de la 1:00 a. m. y se extendió hasta las 7:36 a. m., momento en el que se registró el último movimiento reportado. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) fue la fuente principal de información, publicando boletines actualizados sobre cada uno de los eventos que sacudieron la región. Según estos registros, durante ese lapso se presentaron al menos 24 movimientos sísmicos de diversas magnitudes, la mayoría de carácter superficial, es decir, con poca profundidad en el interior de la corteza terrestre.

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En cuanto a los horarios, se informaron eventos a las 5:20, 5:26, 5:40, 5:47, 5:57, 6:14, 6:17, 6:26, 6:38, 6:47, 7:01, 7:16 y 7:36 a. m., con magnitudes que oscilaron entre 2,5 y 3,2. El de mayor intensidad, de magnitud 3,2, estuvo acompañado de otros sismos sucesivos que mantuvieron atento al municipio y al departamento. El SGC invita de manera reiterada a la ciudadanía a reportar si ha sentido alguno de estos sismos, a través de su plataforma Sismo Sentido, como una forma de obtener información más precisa sobre el impacto real de estos eventos.

La cantidad y frecuencia de los movimientos, especialmente en horas de la madrugada, causaron inquietud entre habitantes de Chaparral. Muchos de ellos se mantuvieron informados mediante reportes en redes sociales y canales oficiales, evidenciando la preocupación generada por una actividad sísmica tan seguida. Sin embargo, algunos ciudadanos manifestaron en espacios públicos que su atención también se dirige a la emergencia de los incendios forestales que actualmente afectan diversas zonas del Tolima, mostrando que el municipio enfrenta simultáneamente varias situaciones de alerta. Los movimientos sísmicos han sido especialmente notorios porque se dieron en un corto periodo, aumentando así el interés sobre las condiciones geológicas locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la actividad sísmica reportada por el Servicio Geológico Colombiano a los habitantes de Chaparral, Tolima?

La actividad sísmica, según los datos registrados por el Servicio Geológico Colombiano, ha provocado tanto preocupación como seguimiento constante entre los habitantes de Chaparral. La seguidilla de movimientos durante varias horas ha generado incertidumbre y un llamado a estar atentos a las recomendaciones oficiales, aunque parte de la población opta por restar importancia ante la simultaneidad de otras emergencias en el departamento.

¿Qué significa "profundidad superficial" en un sismo y por qué es relevante para Chaparral?

La expresión "profundidad superficial" hace referencia a sismos cuyo epicentro se localiza cerca de la superficie de la tierra, en contraste con eventos más profundos. Esto resulta relevante para Chaparral, ya que los temblores con profundidad superficial suelen sentirse con mayor intensidad por la población cercana al epicentro, incluso si la magnitud es moderada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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