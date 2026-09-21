Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 113 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Si bien la cifra supone una disminución frente a los reportes de años anteriores, la entidad advirtió que esto no necesariamente implica una reducción real del problema. La Defensoría precisó que "muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia". También subrayó que existen menores que mueren en hostilidades y operaciones militares sin haber sido notificados previamente como víctimas, por lo cual es probable que el subregistro sea significativo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los datos entregados por la Defensoría, el 58 % de los casos de 2026 corresponde a niños y adolescentes hombres, y el 42 % a niñas y adolescentes mujeres. Además, el 24 % de los menores reclutados es de comunidades indígenas y el 9 % pertenece a población afrocolombiana. El 67 % restante no se identificó como parte de un grupo étnico específico. Cauca es el departamento con más casos reportados en 2026, con 35, seguido por Norte de Santander (25), y Antioquia y Nariño con nueve casos cada uno.

En el análisis de los grupos responsables, el Estado Mayor Central (EMC) concentró el 26,5 % de los casos atribuidos en 2026, seguido del Estado Mayor de los Bloques y Frentes con 21,2 % y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con el 20,4 %. El informe destaca que el EMC también fue identificado como el grupo más señalado en los años previos.

El reporte histórico muestra, según la Defensoría, un total de 686 casos en 2024 y 435 en 2025. En 2024, el 62 % de las víctimas de reclutamiento fueron hombres y el 38 % mujeres, mientras que en 2025 estas proporciones quedaron en 57 % y 43 %, respectivamente. Respecto a la pertenencia étnica, en 2024 el 44 % de los casos reportados afectó a comunidades indígenas; en 2025, este porcentaje ascendió al 50 %. Cauca sobresale como el principal territorio afectado en ambos años, con 405 denuncias en 2024 y 192 en 2025, lo que muestra una persistente vulnerabilidad en esa región.

La Defensoría enfatiza la importancia de no interpretar la disminución numérica exclusivamente como un avance, considerando los altos niveles de subregistro y las dinámicas de violencia presentes en los territorios afectados.

¿Cuáles son los departamentos de Colombia con mayor número de casos de reclutamiento de menores, según la Defensoría del Pueblo?

Cauca encabeza la lista de departamentos con más casos reportados de reclutamiento de menores durante 2024, 2025 y lo que va de 2026, seguido por Norte de Santander, Antioquia y Nariño, según los registros de la Defensoría del Pueblo.

¿Qué grupos armados son señalados como principales responsables del reclutamiento de menores en Colombia?

Según la información de la Defensoría del Pueblo, el Estado Mayor Central (EMC) es el grupo presuntamente responsable de la mayor proporción de los casos recientes, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.