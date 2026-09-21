Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo asumió el importante rol de representar a Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante la Asamblea General, que tiene lugar entre el 21 y el 28 de septiembre en Nueva York. Esta designación fue decisión del presidente Abelardo de la Espriella, quien optó por mantenerse en el país durante los cuatro años de su mandato, una postura que marca una diferencia frente a anteriores presidentes y delega la responsabilidad internacional al vicepresidente. Según lo reportado, Restrepo, tan pronto llegó a la ciudad, comenzó una agenda cargada de reuniones clave y actividades institucionales que buscan posicionar la presencia diplomática y comercial de Colombia en la esfera internacional.

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La primera reunión de Restrepo en territorio neoyorquino fue con dirigentes del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Sobre este encuentro, el vicepresidente afirmó: "Una demostración de que el sector confía en la capacidad productiva de un país como Colombia. En el gobierno de Abelardo de la Espriella hay que creer, crear y crecer. Nuestra misión es crecer". Estas palabras dan cuenta del impulso que la actual administración quiere dar al desarrollo económico mediante relaciones estratégicas con el sector privado internacional, como subraya El Espectador.

Además de los compromisos empresariales, Restrepo asistió a una misa en la Catedral de San Patricio, en la que se congregó la comunidad colombiana para orar por las víctimas del reciente terremoto. El vicepresidente destacó la resiliencia y solidaridad del país ante la adversidad, reafirmando el compromiso de Colombia con el apoyo social y la esperanza.

La agenda semanal de Restrepo incluye un encuentro bilateral con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y una visita al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde abordará temas referentes a proyectos en inteligencia artificial. Otro de los ejes fundamentales del viaje será la reunión con Kristi Noem, representante de la iniciativa Escudo de las Américas por delegación de Donald Trump, enfocada en temas de seguridad regional y cooperación, en seguimiento al trabajo diplomático de la embajadora María Consuelo Araújo. Además, Restrepo participará en la mesa redonda del Business Council for International Understanding (BCIU), espacio en el que promoverá la oferta de inversión colombiana ante empresarios estadounidenses.

Por parte de la Cancillería, liderada por Omar Bula, la prioridad es restablecer la confianza y presentar la política exterior del gobierno de De la Espriella, con énfasis en alianzas estratégicas y consolidación de la posición internacional de Colombia.

¿Cuál es la función de José Manuel Restrepo como representante de Colombia ante la ONU?

José Manuel Restrepo tiene la responsabilidad de representar los intereses de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante la Asamblea General, liderando encuentros diplomáticos, económicos y estratégicos en nombre del gobierno de Abelardo de la Espriella. Su rol abarca desde fortalecer relaciones bilaterales hasta promover acuerdos comerciales y posicionar la política exterior planteada desde Bogotá.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella no asistió a la Asamblea General de la ONU?

El presidente Abelardo de la Espriella definió como directriz no salir del país durante sus cuatro años de mandato. Por esta razón, decidió delegar al vicepresidente la representación internacional en eventos de alto nivel como la Asamblea General de la ONU, concentrando su acción política y administrativa exclusivamente en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.