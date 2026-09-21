Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad del sector rural de Chucuní, en las afueras de Ibagué, se vio interrumpida este domingo 20 de septiembre por un dramático hallazgo que mantiene consternados a sus habitantes. De acuerdo con información preliminar revelada por residentes de la zona, hacia las 4:00 de la tarde se escucharon varias detonaciones desconocidas en las cercanías de la entrada a la granja Huevos Oro. Pocos minutos después, la comunidad, preocupada por los ruidos, inició la búsqueda y dio con el cuerpo de un joven al interior de una quebrada, alertando de inmediato a las autoridades.

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La víctima, cuya identificación aún no ha sido confirmada oficialmente, presentaba una herida que, según las primeras versiones, podría haber sido provocada por arma de fuego. Al llegar al sitio del hallazgo, uniformados de la Policía Nacional verificaron que el joven había fallecido, y los funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIM) tomaron control de la escena para adelantar los actos urgentes y las diligencias de rigor.

Entre los pocos detalles disponibles sobre la víctima, testigos indicaron que el joven vestía una camiseta azul clara, bermuda negra con el número 2 en rojo, tenis Adidas grises con franjas negras y accesorios como manillas en la mano izquierda. Además, destacaron que llevaba un tatuaje de un rostro femenino rodeado de flores en la pierna izquierda, datos que podrían ser determinantes para avanzar en la identificación plena.

Por el momento, las autoridades no han entregado información sobre los posibles responsables ni las causas que habrían originado este crimen. Tampoco se ha esclarecido si existían amenazas previas en el sector o circunstancias particulares ligadas a la víctima. La Policía Nacional hizo un llamado enfático a la ciudadanía, solicitando que todo aquel que tenga información relevante sobre los hechos, se dirija a las autoridades para contribuir con la investigación y lograr el esclarecimiento del caso.

En este momento, la comunidad de Chucuní permanece a la expectativa del avance de las pesquisas, a la espera de respuestas que permitan entender por qué este trágico hecho sacudió su cotidianidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué detalles se conocen sobre la identidad del joven hallado muerto en Chucuní, Ibagué?

Hasta el momento, la identidad del joven encontrado en la quebrada de Chucuní no ha sido confirmada oficialmente. Según la información preliminar, vestía camiseta azul clara, bermuda negra con el número 2 en rojo, tenis Adidas grises con franjas negras y tenía un tatuaje de un rostro de mujer con flores en la pierna izquierda, lo que podría contribuir a su identificación.

¿Qué significa SIM dentro de la Policía Nacional?

SIM corresponde a la Seccional de Investigación Criminal, una unidad especializada de la Policía Nacional encargada de adelantar actos urgentes y trabajos investigativos en casos como homicidios, recolección de pruebas y esclarecimiento de hechos criminales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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