El caso de la trágica muerte de la pequeña Michelle Dayana Henao Chavarría, de 6 años, continúa generando profunda consternación e indignación en el departamento de Antioquia. Tras conocerse el dictamen preliminar del Instituto de Medicina Legal que confirmó fehacientemente que la menor fue asesinada mediante un golpe contundente en el municipio de Buriticá, su madre, Yurani Chavarría, decidió romper el silencio y responder directamente a los duros juicios y cuestionamientos que ha recibido por parte de algunos sectores de la comunidad.

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La misteriosa desaparición de la niña ocurrió el pasado 24 de agosto, desencadenando una intensa y masiva búsqueda encabezada por más de 300 personas, rescatistas especializados, drones y perros rastreadores. Siete días después de su ausencia, su cuerpo sin vida fue hallado en avanzado estado de descomposición en la vereda La Aguacatala, un paraje de difícil acceso situado a unas dos horas de camino a pie, zona en la cual las autoridades determinaron con total certeza que la menor no pudo haber llegado por sus propios medios.

En medio del desgarrador dolor por la pérdida de su hija, Yurani Chavarría alzó su voz para defenderse de los señalamientos públicos que la culpan por lo sucedido: “Yo estaba con ella acá afuera y estábamos haciendo el desayuno. Me paso para la cocina para traerle el lavapanelita. Cuando yo salgo, ya ella no está. Yo tengo otras 2 niñas, y yo siempre se va con ella, y me duele, me duele mucho que hayan personas que me juzguen. Yo siempre he estado para mis niñas”, aseguró entre lágrimas ante los medios de comunicación.

Por su parte, los habitantes de la vereda y del casco urbano de Buriticá aún no logran asimilar el crimen de la pequeña, a quien recuerdan con cariño por su carisma y alegría constante. Una vecina del sector, quien prefirió mantener su identidad en reserva, relató con tristeza cómo era la menor en su cotidianidad: “Era sonriente, muy alegre, muy linda, muy hermosa. Ella se le salía a la mamá a andar por ahí, pero le gustaba mucho andar, y luego como que regresaba a la casa. Muy triste lo que sucedió con la niña, con la ayuda de dios que eso se esclarezca, porque los que fueron uno no sabe, uno no puede juzgar a nadie, pero sí, que paguen”.

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Mientras la comunidad clama justicia y acompaña a la familia en medio del luto departamental, las investigaciones judiciales avanzan con rigor. El Instituto de Medicina Legal continúa realizando complejos análisis forenses y periciales para determinar si la menor fue víctima de algún tipo de abuso sexual antes de su deceso violento.

Ante la gravedad de los hechos y la urgencia de dar con los responsables de este atroz crimen que enluta al occidente antioqueño, las autoridades seccionales reiteraron el ofrecimiento de una millonaria recompensa de hasta 100 millones de pesos a cambio de información veraz que permita la pronta captura y judicialización del o los implicados.