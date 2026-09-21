Por: Canal Uno

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La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó el homicidio del padre Román de la Cruz Hernández, párroco de Santa Cruz en Huejutla, y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y hacer justicia de manera expedita.

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El sacerdote de 48 años fue asesinado a balazos y su cuerpo sin vida fue localizado el martes 15 de septiembre al costado de la carretera Tolago-Tetlapaya, en los límites de los municipios de Lolotla y Tlanchinol, en la región de la Huasteca hidalguense. Según los primeros reportes, el cadáver presentaba múltiples heridas de bala y fue abandonado junto a un mensaje o cartulina con un texto presuntamente intimidatorio, cuyo contenido no fue revelado.

Un mes antes del crimen, en agosto, la Diócesis de Huejutla había alertado sobre extorsiones telefónicas realizadas por delincuentes que se hacían pasar por sacerdotes para pedir dinero a feligreses. Este asesinato se suma a la larga lista de religiosos asesinados en México en los últimos años, un país que registra una de las tasas más altas de violencia contra miembros del clero en América Latina.

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En un comunicado difundido el 16 de septiembre, los obispos expresaron su profunda tristeza y solidaridad con la comunidad católica de Hidalgo, además de presentar sus condolencias a familiares, amigos, feligreses y personas cercanas al sacerdote. La Conferencia del Episcopado Mexicano se unió fraternalmente al obispo José Hiraís Acosta Beltrán, a los sacerdotes de la diócesis y a todo el pueblo de Dios de esta Iglesia particular.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del crimen ni han detenido a los responsables. La Fiscalía local investiga el caso para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.

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