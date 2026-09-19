El caso que mantuvo en vilo al departamento de Antioquia dio un giro desgarrador y judicialmente decisivo. El informe preliminar emitido por el Instituto de Medicina Legal en el marco de la investigación por la muerte de la menor Michel Dahiana Henao, de 6 años, estableció formalmente que la niña fue asesinada, según informó El Tiempo.

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El cuerpo sin vida de la pequeña había sido localizado el pasado 31 de agosto en la vereda La Aguacatala, exactamente ocho días después de que se reportara su misteriosa desaparición, ocurrida el 24 de agosto de 2026 en el municipio antioqueño de Buriticá, de acuerdo con el rotativo.

De acuerdo con el dictamen forense preliminar, la menor presentaba un golpe contundente de gran magnitud que le provocó la muerte de manera violenta. Con estos hallazgos científicos, las autoridades calificaron oficialmente el caso como homicidio, trasladando los resultados a la Fiscalía General de la Nación para robustecer el proceso judicial que permita identificar y capturar a los responsables, a la espera del informe definitivo de la necropsia, según el informe periodístico.

La desaparición de Michel Dahiana —quien padecía de ataques de epilepsia periódicos— conmocionó a la comunidad local luego de que saliera de su vivienda ubicada en el barrio Cristo Rey de Buriticá, zona que conecta con la ruralidad del municipio, hacia las 10:00 a. m. del día de los hechos.

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Tras el reporte, se desplegó un gigantesco operativo de rastreo que involucró a más de 300 personas, rescatistas provenientes de cuatro municipios, 10 drones y binomios caninos especializados. Fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien confirmó el lamentable hallazgo del cuerpo al término de las arduas jornadas de búsqueda.

En su momento, las sospechas sobre la intervención de terceros fueron respaldadas por las autoridades policiales. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía del departamento de Antioquia, señaló tras el hallazgo que las circunstancias físicas del terreno descartaban una llegada voluntaria de la menor al punto donde fue hallada:

“Puntualmente contra alguien específico no hay investigaciones; obviamente, de acuerdo con lo que mencioné de la ubicación del cuerpo, es muy probable que la niña o el cuerpo no haya llegado por sus propios medios a ese punto donde fue encontrado. Porque son 3 km y en una zona que es bastante agreste, pues de una u otra manera la pudieron haber llevado o bien pudieron haber trasladado el cuerpo…”, indicó el oficial, según el periódico.

Ante la magnitud del crimen, la Gobernación de Antioquia decretó el pasado 1 de septiembre tres días de duelo departamental en memoria de la pequeña Michelle Dayana Henao Chavarría. Asimismo, el gobierno seccional dispuso el ofrecimiento de una millonaria recompensa de hasta 100 millones de pesos a cambio de información veraz que conduzca al esclarecimiento del asesinato y la captura de los culpables.

Luego de dos semanas de rigurosos exámenes forenses y periciales, Medicina Legal entregó el cuerpo de la niña a sus familiares, quienes le dieron el último adiós en medio de una solemne ceremonia de sepelio realizada en Buriticá el pasado 11 de septiembre, mientras el país exige justicia y celeridad en la investigación.

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