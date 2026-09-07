El trágico caso de Michel Dahiana Henao Chavarría, la niña de seis años que desapareció en el municipio de Buriticá (Antioquia), dio un giro desgarrador que hoy tiene a las autoridades y a la comunidad con más interrogantes que certezas. Su cuerpo fue hallado sin vida después de ocho días de intensa búsqueda en una zona montañosa de muy difícil acceso, según informó El Tiempo.

Todo comenzó el pasado 24 de agosto, cuando la menor, quien sufría de ataques periódicos de epilepsia, salió de su vivienda ubicada en el barrio Cristo Rey. La última imagen de la pequeña fue captada por la cámara de seguridad de una floristería cercana, lo que encendió las alarmas y desató un gigantesco operativo que involucró a bomberos, policías, perros rastreadores y hasta diez drones con cámaras térmicas, de acuerdo con el periódico.

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Sin embargo, el rastro de la niña se esfumó en medio de las cañadas. Fue solo hasta el lunes 31 de agosto cuando una señal de la naturaleza alertó a los rescatistas: un grupo de aves de rapiña sobrevolaba de manera insistente el sector boscoso del Alto del Chocho, a unos tres kilómetros del casco urbano. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el encargado de confirmar la dolorosa noticia del hallazgo tras una ardua labor en terreno, según el informe periodístico.

El mayordomo de una finca vecina se acercó por curiosidad al notar la concentración de los gallinazos y confirmó la tragedia al divisar una camiseta roja, la misma prenda que vestía Michel el día de su desaparición, de acuerdo con el citado diario.

La extracción del cuerpo fue una verdadera odisea. Los bomberos tardaron unas ocho horas en llegar al punto, debiendo utilizar cuerdas, arneses y abriéndose paso a machete en medio de una topografía densa, boscosa y pedregosa.

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Lo que más intriga a los investigadores y a los habitantes es la ubicación del hallazgo. Tanto los rescatistas como los campesinos de la zona han insistido en que es físicamente imposible que una niña de seis años haya llegado sola hasta ese punto tras una caminata de más de tres kilómetros en ascenso por terrenos tan agrestes.

El alcalde de Buriticá, José Luis Rodríguez Úsuga, hizo un llamado enfático a esclarecer el caso para que no quede en la impunidad, mientras el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Medellín para determinar las causas exactas de la muerte. Entre tanto, las autoridades continúan investigando los hechos, apuntando a que hay piezas clave en esta historia que aún falta por descifrar.