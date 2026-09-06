El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer estadounidense acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, terminó sin un veredicto después de que los integrantes del jurado no lograran ponerse de acuerdo sobre su responsabilidad penal. Por ello, el juez William Sullivan declaró nulo el proceso, luego de recibir varias comunicaciones en las que le manifestaron que no se pudo alcanzar una decisión unánime.

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La determinación pone punto final a este juicio en particular, pero no significa que Lindsay Clancy haya sido declarada inocente ni que los cargos hayan desaparecido. El caso todavía puede continuar por diferentes caminos.

La mujer, una antigua enfermera de 36 años, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses.

¿Por qué declararon nulo el juicio contra Lindsay Clancy?

El principal problema durante las deliberaciones fue la falta de unanimidad entre los 12 integrantes del jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres. De acuerdo con la BBC, en el sistema judicial estadounidense, en un proceso de estas características, deben alcanzar una decisión conjunta para emitir un veredicto sobre la responsabilidad de la persona acusada.

Durante varios días, los miembros intentaron llegar a un acuerdo y comunicaron en tres oportunidades al juez que se encontraban en un punto muerto. Antes de tomar la decisión definitiva, Sullivan les pidió continuar con las deliberaciones y emitió instrucciones adicionales para que reconsideraran las diferentes posiciones dentro del grupo.

Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y el desacuerdo se mantuvo. Por esa razón, el juez terminó declarando un ‘mistrial’ o juicio nulo, una figura que significa que el proceso concluye sin que exista un veredicto de culpabilidad o inocencia.

Defensa y fiscalía tenían versiones completamente diferentes

Lindsay Clancy nunca negó haber causado la muerte de sus tres hijos en su vivienda familiar en 2023. La gran discusión jurídica estuvo relacionada con su estado mental en el momento de los hechos. La defensa sostuvo durante el proceso que la mujer sufría una psicosis posparto y que esa condición le impedía distinguir correctamente entre el bien y el mal.

La fiscalía presentó una versión opuesta. Los investigadores y fiscales argumentaron que Clancy actuó de manera intencional y que comprendía las consecuencias de sus actos. Ese choque entre las explicaciones de expertos y los argumentos de ambas partes convirtió el caso en un proceso especialmente complejo.

¿Qué pasará ahora con Lindsay Clancy?

La mujer continuará detenida bajo los mismos cargos mientras la fiscalía y la defensa estudian cuáles serán los siguientes pasos. Una de las principales posibilidades es que los fiscales decidan comenzar nuevamente el proceso con un nuevo jurado. Si eso ocurre, deberá repetirse la selección de los jurados y se programará otro juicio, aunque todavía no está claro cuánto tiempo podría tomar.

También existe la posibilidad de que las partes exploren una negociación para alcanzar un acuerdo judicial. Otra alternativa, menos frecuente en un caso de esta gravedad, sería que la fiscalía decidiera retirar los cargos.

Por ahora, ninguna de esas opciones representa una decisión definitiva. Lo único claro es que seis semanas de juicio terminaron sin una respuesta judicial concluyente y que el futuro de Lindsay Clancy seguirá dependiendo de lo que ocurra en las próximas etapas del proceso.

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