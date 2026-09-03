Donald Trump volvió a recibir un revés judicial en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Fue una jueza federal quien bloqueó temporalmente una nueva orden ejecutiva impulsada por el presidente para limitar quiénes pueden obtener ese derecho.

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La decisión fue tomada por la jueza federal de distrito Deborah Boardman, en Maryland, quien emitió una orden judicial preliminar después de una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. El fallo cuestiona la medida firmada por Trump el pasado 6 de agosto.

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La nueva orden estaba enfocada en personas que, según el gobierno estadounidense, ingresan al país con una visa de turismo, pero tendrían como propósito real dar a luz en territorio estadounidense para que sus hijos obtengan la ciudadanía.

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En su fallo, Boardman sostuvo que la Corte Suprema ya se pronunció sobre el asunto y recordó que los niños incluidos en el caso son ciudadanos por nacimiento. La magistrada también señaló que la nueva disposición de Trump es “casi con toda seguridad inconstitucional”.

La decisión fue celebrada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Shana Khader, directora jurídica de We Are CASA, quien aseguró que la administración Trump ha perdido sus batallas sobre este tema ante tribunales federales y la Corte Suprema.

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Este nuevo revés ocurre después de que tribunales inferiores bloquearan una primera orden de Trump que pretendía negar la ciudadanía automática a hijos de personas indocumentadas o con visas temporales.

La Enmienda 14 de la Constitución establece la ciudadanía para prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense, una interpretación respaldada por la Corte Suprema.

Finalmente, la disputa forma parte de la estrategia migratoria de Trump, que contempla deportaciones masivas y la eliminación de ciertas protecciones migratorias para ciudadanos de distintos países.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.