Por: Caracol TV

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La propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump" ha causado controversia en medio del tenso clima en Oriente Medio. Este canal marítimo es indispensable para el transporte de petróleo a nivel mundial y recientemente ha sido escenario de una escalada en el conflicto tras ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, los cuales llevaron a Irán a bloquear esta vía. Según AFP, estas acciones desencadenaron la guerra que hoy tiene repercusiones globales.

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Trump comunicó su sugerencia a través de Truth Social, su red social, donde escribió: "Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿¿¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por ESTRECHO DE TRUMP??? Como el propio Estados Unidos, será más 'sexy' que nunca". Además de este polémico planteamiento, el presidente estadounidense había ordenado días antes rebautizar el lago Ontario como "Lago América", en el marco de una guerra comercial con Canadá motivada por la imposición de aranceles. Asimismo, tras asumir su segundo mandato en enero de 2025, el mandatario había denominado "Golfo de América" al hasta entonces conocido como golfo de México. Sin embargo, ni México ni Canadá han reconocido estos cambios de nomenclatura.

En las últimas semanas, Trump reiteró su postura de adoptar una actitud de control y dominio sobre el estrecho de Ormuz, llegando incluso a publicar un mapa que lo muestra como un "nuevo territorio estadounidense". Estas declaraciones y acciones buscan respaldar la soberanía estadounidense sobre un paso marítimo que no solo es estratégico para el comercio global, sino también un punto sensible en la balanza geopolítica internacional.

Como consecuencia de los recientes ataques estadounidenses cerca del estrecho, que Trump justificó por intentos de Irán de instalar minas, los precios del petróleo han experimentado un nuevo aumento. El estrecho de Ormuz se ha convertido así en el centro de atención tanto para los mercados energéticos como para la diplomacia internacional, en medio de discursos y decisiones a menudo desacatados por otros países involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Donald Trump quiere cambiar el nombre del estrecho de Ormuz?

Donald Trump ha mostrado interés en cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a "estrecho de Trump" como una forma de subrayar el control estadounidense sobre la vía marítima, especialmente en medio del conflicto con Irán. Según lo explicado por Trump en Truth Social y citado por AFP, el mandatario considera que dicho cambio de nombre representaría la supremacía y el atractivo de Estados Unidos en la región, además de utilizarlo como elemento simbólico relacionado con sus políticas de soberanía.

¿Qué importancia tiene el estrecho de Ormuz en el comercio internacional de petróleo?

El estrecho de Ormuz, de acuerdo con la información difundida por AFP, es una vía marítima crucial para el tránsito de petróleo a nivel mundial. Su bloqueo por parte de Irán en el contexto del conflicto tras los ataques de Estados Unidos e Israel ha incrementado la tensión en los mercados energéticos, elevando los precios del petróleo y afectando el comercio internacional, ya que a través de este canal circula una parte significativa del crudo exportado desde Oriente Medio.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.