Un accidente de autobús dejó una tragedia en el sur de Egipto durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre. El vehículo volcó en una carretera de la gobernación de Sinaí del Sur, en una zona frecuentada por turistas.

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Según informó El Mundo, el hecho ocurrió en la carretera que conecta Dahab y Nuweiba, antes de la zona de Al-Saada y en dirección a Nuweiba, según informó el Ministerio de Salud egipcio. El balance inicial reportado por las autoridades es de 16 personas fallecidas y 28 heridas.

La emergencia movilizó a los servicios médicos de la región. El Ministerio de Salud informó que 20 ambulancias fueron enviadas al lugar para atender a los afectados y trasladar a los heridos a centros médicos.

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Medios egipcios como Masrawy y Al-Ahram también reportaron el accidente y señalaron que el ministro de Salud, Khaled Abdel Ghaffar, ordenó reforzar la atención en los centros médicos que recibieron a los heridos. Los equipos sanitarios continuaban dando seguimiento a la situación.

Por el momento, las autoridades no han establecido públicamente la causa del accidente. La información disponible se concentra en las labores de atención y en el balance preliminar de víctimas, por lo que el número de afectados podría cambiar mientras avanza la investigación.

¿Cómo atendieron a los heridos del accidente?

La respuesta médica comenzó luego de que las autoridades recibieran el aviso sobre el accidente. El Ministerio de Salud activó 20 ambulancias para acudir al lugar y trasladar a las personas heridas.

El ministro Khaled Abdel Ghaffar ordenó a los centros médicos elevar su nivel de preparación y garantizar los medicamentos y suministros necesarios para atender a los pacientes.

La ministra de Solidaridad Social, Maya Morsi, también ordenó dar seguimiento a las consecuencias del accidente y brindar asistencia a las familias de las víctimas, según informó el medio egipcio Youm7.

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